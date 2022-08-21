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Усик: Буду боксировать против Фьюри – или не буду боксировать вообще

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 02:53
Усик: Буду боксировать против Фьюри – или не буду боксировать вообще - Фото
Александр Усик (Скриншот видео)

Украинец Александр Усик, который сегодня, 21 августа, выиграл бой-реванш с британским боксером Энтони Джошуа за пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе, заявил, что хочет провести бой с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри. Об этом Усик сказал на ринге после поединка.

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Усика спросили, с кем он будет боксировать после этого боя, и не ушел ли еще на пенсию Фьюри.

Украинский боксер заявил, что Фьюри не ушел на пенсию, и он будет с ним биться.

"Буду боксировать против Фьюри – или не буду боксировать вообще", – сказал Усик.

Усик победил раздельным решением судей со счетом: 115-113 Джошуа, 115-113 Усик и 116-113 Усик.

  • 10 октября 2021 года Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил чемпионский титул WBC.

Читайте также: "Я посвящаю эту победу Вооруженным Силам Украины": Усик после боя

Наталия Медведева
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Александр Усик тайсон фьюри бокс
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