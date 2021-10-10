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Бокс. Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил чемпионский титул WBC

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2021, 09:19
Бокс. Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил чемпионский титул WBC - Фото
Фьюри – Уайлдер (Фото - ЕРА)

В ночь на 10 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile прошел зрелищный бой двух боксеров-супертяжей – британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера. Фьюри нокаутировал соперника в 11-м раунде, передает Vringe.

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Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) во второй раз кряду победил досрочно предыдущего обладателя этого пояса американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).

Претендент активно начал бой – выбрасывал джебы и правые прямые по корпусу. Во второй трехминутке Фьюри уже действовал агрессивнее и пытался теснить соперника.

В третьем раунде Уайдер оказался в тяжёлом нокдауне. Боксер пропустил правый боковой удар в висок. Он с трудом поднялся на ноги, но все же достоял до гонга.

После седьмого раунда рефери потребовал вызвать на ринг доктора для Уайлдера, врач разрешил продолжение боя.

В восьмом и девятом раундах Уайлдер получал множественные удары от Фьюри, но продолжал стоять и даже отвечал сопернику.

В десятом раунде Уайлдер правым хуком отправил в нокдаун Фьюри.

В 11-м раунде Фьюри зажал соперника в углу ринга, нанёс множество точных попаданий и нокаутировал американца. 

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Оксана Житнюк
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