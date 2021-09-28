"Сделать Усику больно". В команде супертяжа Джошуа готовят "операцию Возмездие"

Британский боксер-супертяжеловес Энтони Джошуа планирует в реванше с Александром Усиком из Украины "операцию Возмездие" и хочет "сделать сопернику больно в самом начале боя", а также доказать, что может боксировать "в 20 раз лучше". Об этом промоутер британца из Matchroom Sport Эдди Хирн сказал каналу iFL TV.

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"План на реванш – сделать Усику больно уже в самом начале боя. Нет нужды раскрывать все карты преждевременно. В реванше нужно не боксировать, а попытаться его (Усика) сломать", – сказал промоутер.

По его словам, нужно отдать должное Усику, который 25 сентября одержал победу над Джошуа по очкам, но "прежде всего это недоработка Джошуа". Возможно, говорит Хирн, Энтони хотел боксировать агрессивнее, но у него не получилось.

"Начинается новая глава – "операция Возмездие". Джошуа не нужно менять свой стиль в реванше. И даже наоборот, он должен придерживаться его", – уверен функционер.

Президент поблагодарил Усика за победу: "Украина возвращает свое".

Джошуа сказал, что одна из причин его поражения – якобы временная потеря зрения в девятом раунде из-за травмы глаза. Но он готов принять матч-реванш.

Усик прокомментировал победу над Джошуа, сказав, что это был "самый большой поединок в его карьере, но не самый трудный".

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Владислава Михайленко

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