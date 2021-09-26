Супербой Усик – Джошуа. Украинский боксер одержал победу над британцем
26.09.2021, 01:10
Усик - Джошуа (Фото - ЕРА)
В Лондоне в ночь на 26 сентября на стадионе футбольной команды "Тоттенхем Хотспур" прошел поединок между чемпионом мира в профессиональном боксе по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа и украинским тяжеловесом, на счету которого нет поражений, Александром Усиком.
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Усик (18-0, 13 КО) решением всех трех судей победил Джошуа (24-1, 22 КО).
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