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Супербой Усик – Джошуа. Украинский боксер одержал победу над британцем

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2021, 01:10
Супербой Усик – Джошуа. Украинский боксер одержал победу над британцем - Фото
Усик - Джошуа (Фото - ЕРА)

В Лондоне в ночь на 26 сентября на стадионе футбольной команды "Тоттенхем Хотспур" прошел поединок между чемпионом мира в профессиональном боксе по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа и украинским тяжеловесом, на счету которого нет поражений, Александром Усиком.

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Усик (18-0, 13 КО) решением всех трех судей победил Джошуа (24-1, 22 КО).

Читайте также: "Полтора года я не буду ждать". Усик заявил, что готов попробовать себя в UFC

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Оксана Житнюк
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Энтони Джошуа Адлександр Усик бокс результат
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