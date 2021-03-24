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"Полтора года я не буду ждать". Усик заявил, что готов попробовать себя в UFC

24.03.2021, 12:02
Александр Усик (фото - EPA)

Боксер Александр Усик заявил, что общался с главой UFC Даной Уайтом о возможности перехода в ММА. Об этом он заявил в интервью xsport.ua

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По словам Усика, Уайт написал, не хочет ли боксер попробовать себя в UFC. 

"Я ему ответил: "Send me please sms, I'm ready" ("Отправь мне, пожалуйста, сообщение, я готов", – ред.)", – сказал боксер.

Издание sport.ua пишет, что ранее Усик хотел боя с Энтони Джошуа, однако позже сообщалось, что тот подписал контракт на проведение двух боев с Тайсоном Фьюри. В случае, если они договорятся о проведении чемпионского боя или даже двух, Усик может на длительное время остаться без серьезных поединков, отмечает источник.

Станислав Стороженко
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Спорт бокс Александр Усик UFC дана уайт
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