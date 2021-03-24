"Полтора года я не буду ждать". Усик заявил, что готов попробовать себя в UFC

Боксер Александр Усик заявил, что общался с главой UFC Даной Уайтом о возможности перехода в ММА. Об этом он заявил в интервью xsport.ua.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Усика, Уайт написал, не хочет ли боксер попробовать себя в UFC.

"Я ему ответил: "Send me please sms, I'm ready" ("Отправь мне, пожалуйста, сообщение, я готов", – ред.)", – сказал боксер.

Издание sport.ua пишет, что ранее Усик хотел боя с Энтони Джошуа, однако позже сообщалось, что тот подписал контракт на проведение двух боев с Тайсоном Фьюри. В случае, если они договорятся о проведении чемпионского боя или даже двух, Усик может на длительное время остаться без серьезных поединков, отмечает источник.

Усик перешел на профессиональный ринг в 2013-м и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В 2019-м Усик дебютировал в супертяжах, нокаутировав Чазза Уизерспуна. В 2020-м он не без труда победил Дерека Чисору.

В январе этого года боксер-супертяжеловес Джо Джойс сообщил о будущем бое с Усиком – он предварительно согласован на апрель.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.