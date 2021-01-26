Бокс. Бой с Усиком предварительно согласован на апрель – непобежденный британский супертяж

Непобежденный на профригне британский боксер-супертяжеловес Джо Джойс сообщил, что его бой с украинцем Александром Усиком предварительно согласован на апрель. Об этом он сказал в интервью The Ring.

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"Дата была предварительно согласована на апрель. Это то, на что мы смотрим. С моей командой и его командой переговоры двигались вперед-назад, чтобы завершить сделку. Мы ждем, чтобы детали были окончательно согласованы, и, надеюсь, этот бой состоится", – сказал он.

Джойс добавил, что однозначно хочет этого боя большего всего. Он считает, что организация WBO также этого хочет.

"Они (WBO, – ред.) желают, чтобы их пояс сначала стоял на кону поединка Джошуа – Фьюри. Поэтому, вероятно, мы (с Усиком, – ред.) сразимся за временный титул. Когда же это станет возможным, победитель получит шанс на титул", – добавил он.

Усик и Джойс еще не проигрывали на профессиональном ринге. У украинца – 18 побед, 13 нокаутом, у британца – 12 побед, 11 нокаутом.

В 2013-м Усик победил Джойса на полупрофессиональном турнире World Series of Boxing.

Усик перешел на профессиональный ринг в 2013-м и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В 2019-м Усик дебютировал в супертяжах, нокаутировав Чазза Уизерспуна. В 2020-м он не без труда победил Дерека Чисору.

Джойс дебютировал на профессиональном ринге в 2017-м. Последний бой проводил в ноябре 2020-го, победив нокаутом Даниэля Дюбуа.

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Марк Сировой

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