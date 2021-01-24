MMA. Порье нокаутировал Конора Макгрегора в главном поединке UFC 257: видео
В Абу-Даби прошел главный поединок вечера UFC 257, в ходе которого американец Дастин Порье отправил в нокаут ирландского бойца MMA Конора Макгрегора.
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Поединок продлился всего лишь два раунда. В первом – Макгрегор активно работал левой рукой, попадая по американцу. Первый раунд по очкам выиграл ирландец.
Однако во втором раунде между бойцами произошел размен ударами. Порье пошел на взрыв и Макгрегор пропустил несколько попаданий, отправившись в нокаут.
DOWN GOES MCGREGOR #UFC257— Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) January 24, 2021
pic.twitter.com/HQXPGjCk0h
Это первый нокаут, в котором побывал Макгрегор за всю карьеру. Семь лет назад, на турнире UFC 178, Макгрегор уже встречался с Порье. Тогда победу забрал ирландец, став в последствии главной звездой UFC.
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