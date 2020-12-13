В ночь на 13 декабря британский чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) Энтони Джошуа успешно защитил титулы в бою с болгарским претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым. Поединок закончился досрочно – нокаутом в исполнении британца.

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В 3-м раунде Джошуа провел затяжную атаку, после которой избитый Пулев отвернулся в углу ринга – ему отсчитали "стоячий" нокдаун. Энтони бросился добивать и свалил Кубрата во второй нокдаун. Дожать не конца не удалось.

Anthony Joshua knocks down Pulev pic.twitter.com/ZgFnJ4SG4F — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020

В средних раундах болгарин оживился и несколько раз потревожил чемпиона. Оба на азарте немало "грязнили".

В 9-м раунде, пропустив несколько апперкотов, Пулев упал. Несколько секунд спустя Джошуа нокаутировал его прямым ударом справа. КО 9.

Таким образом, у Джошуа теперь 24 победы (из них 22 досрочные) и одно поражение. Послужной список Пулева прохудился до 28 побед (14 досрочных) и двух поражений.

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Результата этого боя дожидался Александр Усик, который является обязательным претендентом для Джошуа по линии WBO: он собирается безотлагательно требовать свою попытку. Между тем, чемпион WBC Тайсон Фьюри на пару с Джошуа весной хотят определить абсолютного чемпиона-супертяжа – на кону в этом мегафайте будут титулы всех четырех основных организаций: IBF, WBC, WBO и WBA. Усик же собирается первым драться с Джошуа и не намерен пропускать Фьюри вперед.

Оба участника сегодняшнего боя встречались с украинцем Владимиром Кличко. Осенью 2014 года Пулев попытался подраться с ним, но после нескольких увлекательных эпизодов был нокаутирован в 5-м раунде. Весной 2017 года Джошуа оказался в нокдауне в бою с Кличко, но выстоял, пересилил ветерана и в 11-м раунде его забил.

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Евгений Пилипенко

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