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Команда Джошуа официально инициировала матч-реванш с Усиком. Он может состояться в марте

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2021, 07:37
Команда Джошуа официально инициировала матч-реванш с Усиком. Он может состояться в марте - Фото
Усик - Джошуа (Фото - ЕРА)

Британский боксер Энтони Джошуа задействовал пункт о матче-реванше с соперником из Украины Александром Усиком. Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что бой может состояться в марте 2022-го, передает Reuters.

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Джошуа проиграл свои пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинцу Усику единогласным решением судей по очкам в Лондоне в ночь на 26 сентября.

"Он (Джошуа, – ред.) вернулся в игру… Он сейчас тренируется, и сегодня мы официально инициировали матч-реванш на бой Александра Усика, который мы увидим в начале весны следующего года", – сказал Хирн в субботу.

По словам промоутера Джошуа, его команда рассчитывает, что британец станет трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе, и в марте, вероятно, будет матч-реванш.

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Оксана Житнюк
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Энтони Джошуа бокс Александр Усик реванш
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