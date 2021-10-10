Команда Джошуа официально инициировала матч-реванш с Усиком. Он может состояться в марте

Британский боксер Энтони Джошуа задействовал пункт о матче-реванше с соперником из Украины Александром Усиком. Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что бой может состояться в марте 2022-го, передает Reuters.

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Джошуа проиграл свои пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинцу Усику единогласным решением судей по очкам в Лондоне в ночь на 26 сентября.

"Он (Джошуа, – ред.) вернулся в игру… Он сейчас тренируется, и сегодня мы официально инициировали матч-реванш на бой Александра Усика, который мы увидим в начале весны следующего года", – сказал Хирн в субботу.

По словам промоутера Джошуа, его команда рассчитывает, что британец станет трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе, и в марте, вероятно, будет матч-реванш.

В ночь на 26 сентября 2021-го Усик одержал победу над Джошуа по очкам.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Усика за победу: "Украина возвращает свое". Мэр Киева Виталий Кличко подарил Усику пояс WBC "на удачу и мотивацию".

Джошуа сказал, что одна из причин его поражения – временная потеря зрения в девятом раунде из-за травмы глаза. Но он готов принять матч-реванш.

Усик прокомментировал победу, сказав, что это был "самый большой поединок в его карьере, но не самый трудный".

Также Усик заявил, что с поясами хочет поехать в оккупированный Крым.

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Оксана Житнюк

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