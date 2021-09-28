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"На удачу и мотивацию". Кличко подарил Усику пояс WBC

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 18:22
Фото: пресс-служба Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко подарил пояс WBC боксеру Александру Усику, который завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе в поединке с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает пресс-служба Кличко.

"Я еще раз поздравляю тебя с победой и хочу вручить символический подарок. Ты завоевал 4 чемпионских пояса в супертяжелом весе, а пояса по версии WBC в этой категории у тебя еще нет. И ты обязательно его завоюешь!" – сказал Кличко.

Мэр вручил Усику первый пояс WBC с украинским флагом. Он, как отмечает пресс-служба, был изготовлен к Конгрессу WBC, который состоялся в Киеве в 2018 году.

"На удачу и мотивацию! Ведь таким поясом владел и твой кумир – Мухаммед Али", — сказал председатель КГГА.

Отмечается, что также чемпионы пообщались по видеосвязи с президентом WBC Маурисио Сулейманом.

  • В ночь на 26 сентября 2021-го Усик одержал победу над Джошуа по очкам. 
  • Президент Владимир Зеленский поблагодарил Усика за победу: "Украина возвращает свое".
  • Джошуа сказал, что одна из причин его поражения – временная потеря зрения в девятом раунде из-за травмы глаза. Но он готов принять матч-реванш.
  • Усик прокомментировал победу, сказав, что это был "самый большой поединок в его карьере, но не самый трудный". 
  • Также Усик заявил, что с поясами хочет поехать в оккупированный Крым.

Читайте также: "Сделать Усику больно". В команде супертяжа Джошуа готовят "операцию Возмездие"

Владислава Михайленко
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