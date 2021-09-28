Усик хочет поехать в Крым с чемпионскими поясами

Боксер Александр Усик хочет поехать во временно оккупированный Крым с поясами чемпиона мира в супертяжелом весе, которые он завоевал в бою с Энтони Джошуа. Об этом он сказал на пресс-конференции.

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У боксера, который родился в Симферополе, спросили, поедет ли он в Крым.

"Пояса надо дождаться (сейчас их персонализируют в честь победы Усика, – ред.), чтобы ехать домой. Естественно, я хочу увидеть тренера, кумовей, сестру. Зайти в свой зал родненький. Показать тренеру пояса, поблагодарить его", – ответил Усик.

На вопрос, поедет ли он в Крым через месяц, боксер ответил: "Не могу вам сказать, не знаю".

В ночь на 26 сентября 2021-го Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа по очкам.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Усика за победу: "Украина возвращает свое".

Джошуа сказал, что одна из причин его поражения – временная потеря зрения в девятом раунде из-за травмы глаза. Но он готов принять матч-реванш.

Усик прокомментировал победу над британцем Энтони Джошуа, сказав, что это был "самый большой поединок в его карьере, но не самый трудный".

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Марк Сировой

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