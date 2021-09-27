"Хочу выдохнуть и залечить раны": Усик вернулся в Украину после победы над Джошуа – видео

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик вернулся в Украину после победы над британским боксером Энтони Джошуа. Видео прибытия украинского спортсмена в аэропорт Борисполь опубликовали промоушен-компании К2 Promotions и Usyk-17 Promotions.

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Боксер прилетел в Украину в ночь с 26 на 27 сентября. В аэропорту его встретили журналисты и близкие. Он вышел с букетом сине-желтых цветов.

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Во время брифинга в Борисполе Усик сказал, что пока не может дать ответ на вопрос о дате предстоящего реванша.

"Мы просто сейчас можем планировать это или придумывать. Когда все придет к назначению реванша, мы с командой соберемся и будем обсуждать", – отметил боксер.

Он сказал, что, вероятно, ни он, ни Джошуа сейчас не готовы говорить о реванше – пока хочется просто "выдохнуть" и "залечить раны", полученные во время тренировок и в бою.

Также видео брифинга опубликовала Украинская правда. В комментарии журналистам Усик сказал, что сейчас думает только о том, чтобы вернуться домой и увидеть дочь и сыновей.

По словам Усика, он готовился к бою с 23 января, не зная изначально, с кем будет поединок. Все это время спортсмен усиленно тренировался.

Он также рассказал, что чемпионские пояса прибудут в Украину примерно через три недели.

"Они уже скучают по Украине, и говорят: "Саня, забери нас", – сказал Усик.

В ночь на 26 сентября 2021-го Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа по очкам.

Зеленский поблагодарил Усика за победу: "Украина возвращает свое".

Джошуа сказал, что одна из причин его поражения – временная потеря зрения в девятом раунде из-за травмы глаза. Но он готов принять матч-реванш.

Усик прокомментировал победу над британцем Энтони Джошуа, сказав, что это был "самый большой поединок в его карьере, но не самый трудный".

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Оксана Житнюк

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