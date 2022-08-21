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"Я посвящаю эту победу Вооруженным Силам Украины": Усик после боя

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 02:34
Александр Усик (Скриншот видео)

Украинский боксер Александр Усик, который сегодня, 21 августа, выиграл бой-реванш с британцем Энтони Джошуа за пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе, посвятил свою победу Вооруженным Силам Украины. Об этом Усик сказал на ринге после поединка.

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"Я посвящаю эту победу Украине, я посвящаю эту победу Вооруженным Силам Украины и всем, кто ее защищает", – сказал Усик.

Усик победил раздельным решением судей со счетом: 115-113 Джошуа, 115-113 Усик и 116-113 Усик.

Читайте также: Усик – Джошуа. Украинец и британец устроили первую дуэль взглядов перед реваншем – видео

Наталия Медведева
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Энтони Джошуа бокс Александр Усик
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