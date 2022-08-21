UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Усик победил Джошуа в матче-реванше

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 02:06
Усик победил Джошуа в матче-реванше - Фото
Фото: Instagram Усика

Украинский чемпион Александр Усик победил по очкам британца Энтони Джошуа в поединке за пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Бой прошел в спортивном комплексе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовской Аравии.

Новость дополняется

Итоги взвешивания: Джошуа – 110,9 кг, Усик – 100,5 кг.

В сентябре 2021-го вес Джошуа составлял 108,9 кг, Усика – 100,4 кг.

Усик не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру, выиграв 19 поединков, 13 из которых — нокаутом. На счету Энтони Джошуа — 24 победы и два поражения, 22 победы британец одержал нокаутом.

  • 25 сентября 2021 года Усик одержал победу над Джошуа по очкам.
  • Джошуа сказал, что одна из причин его поражения – временная потеря зрения в девятом раунде из-за травмы глаза. Но он готов принять матч-реванш.
  • Усик прокомментировал победу, сказав, что это был "самый большой поединок в его карьере, но не самый трудный". Также Усик заявил, что с поясами хочет поехать в оккупированный Крым.

Смотрите также: Усик – Джошуа. Украинец и британец устроили первую дуэль взглядов перед реваншем – видео

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Энтони Джошуа бокс Александр Усик
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 