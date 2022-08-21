Усик победил Джошуа в матче-реванше

Украинский чемпион Александр Усик победил по очкам британца Энтони Джошуа в поединке за пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

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Бой прошел в спортивном комплексе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовской Аравии.

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Итоги взвешивания: Джошуа – 110,9 кг, Усик – 100,5 кг.

В сентябре 2021-го вес Джошуа составлял 108,9 кг, Усика – 100,4 кг.

Усик не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру, выиграв 19 поединков, 13 из которых — нокаутом. На счету Энтони Джошуа — 24 победы и два поражения, 22 победы британец одержал нокаутом.

25 сентября 2021 года Усик одержал победу над Джошуа по очкам.

Джошуа сказал, что одна из причин его поражения – временная потеря зрения в девятом раунде из-за травмы глаза. Но он готов принять матч-реванш.

Усик прокомментировал победу, сказав, что это был "самый большой поединок в его карьере, но не самый трудный". Также Усик заявил, что с поясами хочет поехать в оккупированный Крым.

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Вадим Ребрина

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