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Усик – Джошуа. Украинец и британец устроили первую дуэль взглядов перед реваншем – видео

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 22:17
Усик – Джошуа. Украинец и британец устроили первую дуэль взглядов перед реваншем – видео - Фото
Афиша боя (Фото - Instagram Усика)

Украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) провели первую дуэль взглядов перед боем-реваншем в Саудовской Аравии. Усик опубликовал видео в Instagram.

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Сегодня, 21 июня, Усик и Джошуа пообщались с прессой в Саудовской Аравии, после чего провели первую дуэль взглядов, которая считается процедурой-ритуалом перед началом любого боя.

Бой-реванш боксеров запланирован на 20 августа. На кону – пояса, которые Усик отобрал у Джошуа во время предыдущего боя 25 сентября 2021 года. Тогда Усик одержал победу единогласным решением судей.

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Допис, поширений Usyk. Cat. Aleksandr (@usykaa)

  • 25 сентября 2021-го Усик одержал победу над Джошуа по очкам. 
  • Джошуа сказал, что одна из причин его поражения – временная потеря зрения в девятом раунде из-за травмы глаза. Но он готов принять матч-реванш.
  • Усик прокомментировал победу, сказав, что это был "самый большой поединок в его карьере, но не самый трудный". Также Усик заявил, что с поясами хочет поехать в оккупированный Крым.

Читайте также: Усик вернулся к казацкому имиджу перед реваншем с Джошуа: фото

Оксана Житнюк
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Энтони Джошуа бокс Александр Усик реванш
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