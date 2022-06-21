Усик – Джошуа. Украинец и британец устроили первую дуэль взглядов перед реваншем – видео

Украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) провели первую дуэль взглядов перед боем-реваншем в Саудовской Аравии. Усик опубликовал видео в Instagram.

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Сегодня, 21 июня, Усик и Джошуа пообщались с прессой в Саудовской Аравии, после чего провели первую дуэль взглядов, которая считается процедурой-ритуалом перед началом любого боя.

Бой-реванш боксеров запланирован на 20 августа. На кону – пояса, которые Усик отобрал у Джошуа во время предыдущего боя 25 сентября 2021 года. Тогда Усик одержал победу единогласным решением судей.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Usyk. Cat. Aleksandr (@usykaa)

25 сентября 2021-го Усик одержал победу над Джошуа по очкам.

Джошуа сказал, что одна из причин его поражения – временная потеря зрения в девятом раунде из-за травмы глаза. Но он готов принять матч-реванш.

Усик прокомментировал победу, сказав, что это был "самый большой поединок в его карьере, но не самый трудный". Также Усик заявил, что с поясами хочет поехать в оккупированный Крым.

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Оксана Житнюк

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