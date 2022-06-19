Бокс. Официально объявлен бой-реванш Усика и Джошуа

Украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) проведет повторный бой с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) 20 августа в городе Джедда в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Matchroom Boxing.

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На кону – пояса, которые Усик отобрал у Джошуа во время предыдущего боя 25 сентября 2021 года. Тогда Усик одержал победу единогласным решением судей.

Усик после начала полномасштабной войны уехал за границу ради подготовки к матчу-реваншу с Джошуа.

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В годы после оккупации Россией родного для Усика Крыма и гибридной войны на Донбассе боксер неоднократно подвергался критике за заявления, созвучные с кремлевскими нарративами, и приятельские отношения с подозреваемым в госизмене блогером Анатолием Шарием. После полномасштабного вторжения в РФ он записал несколько обращений к россиянам и был замечен на фото терробороны с оружием.

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Андрей Водяный

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