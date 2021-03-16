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"Получилась какая-то ерунда". Усик назвал обманом свое появление в фильме жены Медведчука видео

16.03.2021, 12:27
Александр Усик (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)
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Боксер Александр Усик заявил, что не хотел сниматься в фильме жены лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко, и объяснил свое появление в нем обманом со стороны авторов ленты. Об этом он сказал в интервью ПравдаТут.

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"Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это просто ерунда какая-то вышла. Это видео было записано где-то год или больше тому назад. Мне предложили поговорить с Оксаной. Она снимала фильм о Киево-Печерской лавре. Я сказал, что не хочу с ней говорить, но монахи сказали, что лучше меня никто не расскажет о Лавре, о пещерах, про святых, которые там лежат. Я сказал, что согласен и поговорю с ней", – сказал Усик.

По его словам, впоследствии выяснилось, что представители Марченко "сделали какое-то кино".

"Я понимаю, что именно это и есть информационная война, когда кому-то плохо – они обманывают", – добавил боксер.

Читайте также: Усик о войне и россиянах: Они не виноваты. Наши царьки что-то не поделили

Станислав Стороженко
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религия бокс Александр Усик оксана марченко Киево-Печерская Лаврав
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