Для украинцев победа Усика важнее вакцинации, рынка земли и Большого строительства: опрос

Каждый третий украинец (35%) считает, что самым большим достижением Украины в 2021 году была победа боксера Александра Усика над Энтони Джошуа. На втором месте – выступление украинских паралимпийцев в Токио, где они завоевали 98 медалей. Такие социологические данные показали опрос Группы Рейтинг. На вопрос LIGA.net они уточнили, что заказчика у исследования не было.

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Третьей по значимости победой 2021-го украинцы выбрали программу "Большая стройка" (31%). Еще около 20% считают достижением расширения услуг приложения Дия, массовую вакцинацию и выход сборной по футболу в четвертьфинал Евро-2020.

Около 15% выбрали выступление украинских спортсменов на Летних Олимпийских играх и обязательное обслуживание на украинском языке, 13-14% – принятие "антиолигархического" закона и санкции против Медведчука.

Еще 7-9% считают достижением старт рынка земель и договор об открытом небе с ЕС, 4-5% – Крымскую платформу и успех "Go A" на Евровидении. Лишь 2% сказали, что никаких достижений в этом году не было.

Опрос был проведен 16-18 декабря 2021 года по телефону с использованием компьютера среди 2500 украинцев от 18 лет и старше во всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,0%.

В канун Дня Независимости, в августе 2021 года, украинцев спросили, как они оценивают политику страны и что хотят в ней видеть.

Исследование в декабре 2021 года показало, что лишь треть украинцев считает, что грядущий год будет лучше предыдущего.

Марина Тищенко

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