30 лет независимости. О чем думают и чего хотят украинцы – опрос Рейтинга

Большинство украинцев чувствуют себя гражданами своей страны и поддерживают вступление в Евросоюз и НАТО. Украинцы также не тоскуют по СССР, поддерживают независимое государство и не хотят уезжать в другие страны. Таковы результаты социологического опроса , который к 30-й годовщине независимости Украины провела компания Группа Рейтинг.

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Поддерживают независимость. Абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за независимость Украины, если бы сегодня стоял такой выбор (80%). Против проголосовали бы 15%, затруднились ответить – 5%.

Внешнеполитический вектор. 50% украинцев считают, что страна должна двигаться в сторону Европы, 35% выступают за равнозначное отдаление Украины как от РФ, так и от Европы. 9% опрошенных хотят, чтобы страна двигалась в сторону России, еще 6% затруднились ответить.

Хотят вступления Украины в ЕС. За присоединение Украины к Евросоюзу на референдуме проголосовали бы 64% опрошенных, против – 27%. Еще 5% не определились, а 4% не пошли бы голосовать.

Поддерживают присоединение к НАТО. 54% 54% поддержали бы вступление Украины в Альянс, 35% – против. Еще 8% не определились, и 3% не пошли бы на референдум.

Миграционные настроения. 65% опрошенных не хотели бы работать за границей, 33% высказали желание уехать, еще 3% – затруднились ответить. При этом среди украинцев 16-24 лет только 44% хотят оставаться в стране, а 54% сказали, что поехали бы работать за границу.

Идентифицируют себя как украинцев. Гражданами Украины считают себя 75% опрошенных, 11% не чувствуют себя таковыми. Европейцами себя идентифицируют 26% опрошенных, а "советским человеком" – каждый пятый (21%).

Не ностальгируют по СССР. Большинство украинцев (61%) не жалеют о распаде Советского союза, 32% испытывают ностальгию по тем временам, 7% затруднились ответить. Примечательно, что "ностальгирующие" нашлись и среди рожденных уже в независимой Украине (11% – среди украинцев 16-24 лет, 15% – 25-30 лет).

Выборы президента. Наивысший рейтинг демонстрирует действующий президент Владимир Зеленский. За него готовы голосовать 27,2%. На втором месте – Петр Порошенко (14,9%), на третьем – Юрий Бойко (10,5%).

Украинцы все еще мало заботятся о здоровье. Только 11% украинцев проходят профилактический медосмотр каждые полгода, 31% – каждый год, 7% – раз в несколько лет. Почти половина опрошенных (48%) обращается к врачам только в случае, если что-то беспокоит.

За границу уже съездили 30%. За последние пять лет только 30% украинцев хотя бы раз выезжали в страны Европы, а на курорты Египта и Турции – только 16%.

Отношение к ЛГБТ. 47% украинцев негативно относятся к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, 44% – нейтрально, 7% – положительно.

Год назад Центр Разумкова совместно с Центром Социс провели подобный опрос. Тогда за членство в ЕС выступили 58% украинцев, за вступление в НАТО – 48%. Только 24% опрошенных назвали Россию "обычной страной-соседом", а 59% – агрессором.

В июле 2021-го после статьи Путина Группа Рейтинг провела в Украине опрос, и 55% сказали, что не согласны с тезисом президента страны-агрессора, что "украинцы и россияне – один народ".

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