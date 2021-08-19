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Большинство украинцев не жалеют о распаде СССР, но 32% все еще ностальгируют – опрос

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 13:10
Большинство украинцев не жалеют о распаде СССР, но 32% все еще ностальгируют – опрос - Фото
Фото: Сергей Долженко/ЕРА

Большинство украинцев (61%) не жалеют о распаде Советского союза, но одна треть (32%) граждан испытывают ностальгию по СССР. При этом чаще всего "советским человеком" себя идентифицируют избирали Евгения Мураева и Юрия Бойко. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который к 30-й годовщине независимости Украины провела компания Группа Рейтинг.

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По результатам опроса, больше всего жалеющих о распаде СССР – среди старшего поколения. Однако нашлись такие и среди рожденных в независимой Украине (11% – среди украинцев 16-24 лет, 15% – 25-30 лет).

По данным социологов, больше всего "ностальгирующих" – на юго-востоке страны, среди представителей старшего поколения и менее обеспеченных. Также о распаде СССР сожалеют те, кто не поддержал бы провозглашения независимости, и люди, которые считают, что их лучшие времена уже в прошлом.

"Советскими людьми" чаще всего себя называют избиратели Евгения Мураева и Юрия Бойко. Меньше всего таких нашлось среди избирателей Петра Порошенко.

Влияние советского периода на развитие Украины 52% опрошенных оценили как нейтральное, 23% – как отрицательное, 18% – как положительное.

Мнения насчет уровня жизни в СССР и независимой Украине разделились поровну: 43% считают, что лучше жилось в Советском союзе, 43% – что в современной Украине. Младшие считают, что сегодня лучше, старшие – наоборот. Однако и среди рожденных в Украине нашелся немалый процент тех, кто считает, что в СССР уровень жизни был лучшим (26% – от 16 до 24 лет, 32% – от 25 до 30 лет).

Старшие оценивают современную медицину и образование значительно хуже, чем в советское время. Родившиеся в независимой Украине считают, что сейчас с образованием и медициной ситуация улучшилась.

Большинство опрошенных утверждают, что в современной Украине развиты лучше такие сферы как свобода слова (77%) и условия для самореализации (64%).

Опрос проводился по телефону с 20 июля по 9 августа 2021 года среди 20 000 украинцев старше 16 лет по всей Украине, за исключением оккупированных территорий. Погрешность – не более 1% по всей стране, не более 4% – по областям.

Читайте также: Украинцы и через 30 лет после развала СССР проголосовали бы за независимость страны: опрос

Оксана Житнюк
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ссср рейтинг опрос социология советский союз
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