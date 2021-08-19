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Украинцы и через 30 лет после развала СССР проголосовали бы за независимость страны: опрос

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 12:05
Украинцы и через 30 лет после развала СССР проголосовали бы за независимость страны: опрос - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Провозглашение независимости Украины сегодня в целом поддержали бы 80% опрошенных. Таковы результаты социологического опроса, который к 30-летию независимости Украины провела компания Группа Рейтинг.

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Не поддержали бы независимость Украины всего 15% респондентов, и лишь 5% опрошенных затруднились ответить.

Социологи отмечают: наибольшая поддержка независимости Украины – среди поколения, которое родилось после 1991 года (87%).

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Также больше тех, кто поддержал бы независимость, среди жителей западных и центральных областей, а также среди более состоятельных.

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Но даже с этими уточнениями и разногласиями, пишут аналитики, не менее двух третей в каждой из демографических групп поддержали бы сегодня провозглашения независимости Украины.

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Кроме того, гражданами Украины считают себя 75% опрошенных, и лишь 11% не чувствуют себя таковыми.

Смотрите спецпроект: "Путь к свободе. 10 исторических событий, когда Украина отстояла независимость"

Европейцами себя идентифицируют 26% опрошенных, а "советским человеком" – каждый пятый (21%).

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Среди тех, кто родился при независимости, идентифицируют себя гражданами Украины 86%, и европейцами – 40%.

Старшие поколения меньше считают себя европейцами, но чаще других идентифицируют себя как "советского человека".

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На западе люди больше чувствуют себя европейцами, чем "советскими" – так же как и в Киеве.

Восточные области, наоборот, больше идентифицируют себя с "выходцами из СССР", чем из Европы.

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Социологи уточнили: люди, которые чаще путешествуют внутри страны, больше чувствуют себя гражданами Украины.

Телефонный опрос с использованием компьютера проведен с 20 июля по 9 августа 2021 года среди 20 000 украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность по Украине – не больше 1%, по области – не больше 4%.

  • 89% украинцев в августе 2019 года поддержали бы провозглашение независимости: это данные опроса фонда Деминициативы.
  • В то же время было проведено Центром Разумкова совместно с Центром Социс исследование, "29 лет независимости. Как выглядит и чего хочет украинец – шесть выводов".
  • Сколько в стране патриотов и сколько – за независимость: опрос Рейтинга за август 2019 года. И еще один: сколько украинцев идентифицируют себя гражданами страны.
  • Судя по опросу Центра Разумкова весной 2021-го, большая часть украинцев поддержала признание УПА борцами за независимость.

Читайте также: Украина и Россия – не один народ. Большинство украинцев не согласны с утверждением Путина

Евгений Пилипенко
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