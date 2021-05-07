Большая часть украинцев поддержали признание УПА борцами за независимость – опрос
Почти половина украинцев – относительное большинство – считают, что украинские власти справедливо признали воинов Украинской повстанческой армии борцами за независимость Украины. Украинцы также поддерживают запрет публичного ношения георгиевской ленты. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса фонда Деминициативы и Центра Разумкова.
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К тому, что бойцы УПА были признаны борцами за независимость страны, украинцы (в скобках данные опроса в мае 2020 года):
- относятся положительно – 46% (44,4%);
- относятся отрицательно – 29% (22,1%);
- все равно – 9% (16,1%);
- сложно ответить – 16% (17,4%).
Также респонденты высказались по поводу ношения георгиевской ленточки:
- поддержали запрет на ее ношение и использование – 43%;
- против такого запрета – 29%;
- все равно – 16%;
- затруднились ответить – 13%.
Опрос проводился 22-29 апреля по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, был опрошен 2021 человек старше 18 лет. Погрешность – 2,3%. Финансирование опроса – в рамках нидерландского проекта МАТРА.
- В июне 2017 года вступил в силу закон о запрете носить и пропагандировать символику российских террористов-оккупантов – георгиевские ленты.
- По результатам опроса в мае 2020 года бойцов УПА считает борцами за независимость 44,4% опрошенных украинцев.
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