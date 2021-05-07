Большая часть украинцев поддержали признание УПА борцами за независимость – опрос

Почти половина украинцев – относительное большинство – считают, что украинские власти справедливо признали воинов Украинской повстанческой армии борцами за независимость Украины. Украинцы также поддерживают запрет публичного ношения георгиевской ленты. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса фонда Деминициативы и Центра Разумкова.

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К тому, что бойцы УПА были признаны борцами за независимость страны, украинцы (в скобках данные опроса в мае 2020 года):

- относятся положительно – 46% (44,4%);

- относятся отрицательно – 29% (22,1%);

- все равно – 9% (16,1%);

- сложно ответить – 16% (17,4%).

Также респонденты высказались по поводу ношения георгиевской ленточки:

- поддержали запрет на ее ношение и использование – 43%;

- против такого запрета – 29%;

- все равно – 16%;

- затруднились ответить – 13%.

Опрос проводился 22-29 апреля по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, был опрошен 2021 человек старше 18 лет. Погрешность – 2,3%. Финансирование опроса – в рамках нидерландского проекта МАТРА.

В июне 2017 года вступил в силу закон о запрете носить и пропагандировать символику российских террористов-оккупантов – георгиевские ленты.

По результатам опроса в мае 2020 года бойцов УПА считает борцами за независимость 44,4% опрошенных украинцев.

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Дарья Мостовая

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