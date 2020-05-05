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Бойцов УПА считает борцами за независимость почти половина украинцев: опрос

Бойцов УПА считает борцами за независимость почти половина украинцев: опрос - Фото
Ветеран УПА (фото: Сергей Долженко/ЕРА)
05.05.2020, 15:08

Половина граждан Украины ничего не знает о российской пропагандистской акции "Бессмертный полк"

Предоставление воинам Украинской повстанческой армии статуса борцов за независимость Украины поддерживают более 44% украинцев, и вдвое меньше (22%) - против такого решения. Об этом говорится в совместном исследовании фонда Деминициативы и Киевского международного института социологии.

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Безразличны к статусу бойцов УПА 16% опрошенных граждан, и примерно столько же (17%) не определились с ответом.

Что касается отношения украинцев к "георгиевской ленте", то третья часть граждан (31%) положительно оценивают ее запрет в Украине и примерно столько же респондентов (33%) такой запрет не поддерживают, а 25% опрошенных это безразлично.

51% респондентов не знают о массовой пропагандистское акции РФ "Бессмертный полк". По результатам исследования, 12% опрошенных украинцев знают об этих мероприятиях, но относятся к ним отрицательно. Знают и относятся хорошо 18%, нейтрально - 12%.

Кроме того, 61% украинцев не поддерживают идею участия украинских политиков в каких бы то ни было мероприятиях по случаю Дня победы в Москве, поддерживают - 21%, 18% не имеют своего мнения по этому поводу.

Опрос проведен с 17 по 22 апреля 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше методом телефонного интервью по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.

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Игорь Чичкань
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независимость соцопрос упа георгиевская лента
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