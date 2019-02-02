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Боты:
02.02.2019, 22:27

"УПА не убивала чехов на Волыни, это миф": посол Украины

"УПА не убивала чехов на Волыни, это миф": посол Украины - Фото
Фото: Aндрей Гудзенко/LIGA.net

Недавно глава МИД Чехии призвал "вознести голос" для защиты Украины. Чешские коммунисты враждебно восприняли его слова и вспомнили об УПА

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Украинская повстанческая армия не убивала чехов на Волыни. Этот миф придумали чехословацкие коммунисты после Второй мировой войны. Об этом пишет Radio Praha со ссылкой на посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса.

"Тема украинской повстанческой армии в Чехии создана несколько искусственно. Разумеется, история УПА неоднозначна и противоречива, но эта армия не воевала с волынскими чехами - это миф, созданный в Чехословакии коммунистами", - заявил Перебийнис. 

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Ранее в Украину с визитом прибыл министр иностранных дел Томаш Петршичек. 

Среди прочего, он заявил, что Украина превратилась в "российское поле битвы" и потому Чехия должна вознести свой голос для ее защиты.

Также он заявил об упрощении процедуры трудоустройства для украинцев.

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Теги: чехия, упа, евген перебийнис
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