В Чехии планируют упростить трудоустройство для украинцев

Томаш Петршичек (фото - ЧТК/Josef Vostárek)

Чехия планирует облегчить украинцам процедуру оформления документов для трудоустройства. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека.

“Украинцы помогают нам строить экономику, и наше правительство разработает несколько программ, которые облегчили бы оформление разрешений на трудоустройство”, - говорит Петршичек.

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По его словам, в Чехии работает свыше 100 тыс человек; еще около 3 тыс украинских студентом учатся в чешских высших учебных заведениях.

Также министр подчеркнул, что Украина и Чехия - важные торговые партнеры.

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