В Чехии планируют упростить трудоустройство для украинцев

Чехия планирует облегчить украинцам процедуру оформления документов для трудоустройства. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека.
“Украинцы помогают нам строить экономику, и наше правительство разработает несколько программ, которые облегчили бы оформление разрешений на трудоустройство”, - говорит Петршичек.
По его словам, в Чехии работает свыше 100 тыс человек; еще около 3 тыс украинских студентом учатся в чешских высших учебных заведениях.
Также министр подчеркнул, что Украина и Чехия - важные торговые партнеры.
Читайте также: В Чехии рассказали, когда с России снимут санкции