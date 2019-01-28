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28.01.2019, 16:36

В Чехии планируют упростить трудоустройство для украинцев

В Чехии планируют упростить трудоустройство для украинцев - Фото
Томаш Петршичек (фото - ЧТК/Josef Vostárek)

Украинцы помогают чехам строить их страну, потому в Чехии хотят упростить процедуру трудоустройства для украинцев

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Чехия планирует облегчить украинцам процедуру оформления документов для трудоустройства. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека.

“Украинцы помогают нам строить экономику, и наше правительство разработает несколько программ, которые облегчили бы оформление разрешений на трудоустройство”, - говорит Петршичек.

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По его словам, в Чехии работает свыше 100 тыс человек; еще около 3 тыс украинских студентом учатся в чешских высших учебных заведениях.

Также министр подчеркнул, что Украина и Чехия - важные торговые партнеры.

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Теги: чехия, трудоустройство
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