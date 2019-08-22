Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Как украинцы относятся к независимости и проблемам страны: опрос

Как украинцы относятся к независимости и проблемам страны: опрос - Фото
Киев, Майдан Независимости (фото - Pixabay)
22.08.2019, 13:55

Половина опрошенных сказали, что страна движется в правильном направлении

Абсолютное большинство украинцев готовы поддержать независимость страны в случае проведения соответствующего референдума в августе 2019 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Поддержка независимости на таком референдуме, отмечают социологи, достигла бы отметки в 89%. Такой высокий показатель наблюдался лишь при опросе, проведенном в 1991 году перед самим референдумом, заявили в фонде.

День независимости для большинства украинцев - государственный праздник. Так ответили 68% респондентов. Для 23% опрошенных - это просто выходной день, а 4% украинцев назвали его исторической ошибкой. Больше всего этот праздник воспринимают жители центральных и западных областей.

На вопрос, чего за годы независимости было больше: позитива или негатива, мнения разделились. 26% респондентов отметили позитив, а 23% - негатив. Большинство опрошенных (46%) считает, что соблюдался баланс.

Как отмечают социологи, впервые с 2004 года половина граждан указали, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Не согласны с ними 23%, а 26% - не определились. Что касается проблем страны, то 48% опрошенных убеждены, что Украина способна их преодолеть в ближайшие несколько лет. 8% в это не верят.

Политическую ситуацию в Украине 31% респондентов оценили положительно, а критической, даже взрывной, ее считают всего 8% участников опроса. Большинство опрошенного населения назвало ситуацию напряженной.

Читайте также: День независимости: режиссером парада стал экс-партнер Зеленского

Больше половины опрошенных украинцев (56%) в восприятии будущего страны ощущают надежду, а 36% - оптимизм. Тревогу отметили 18%.

Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях кроме Автономной республики Крым и оккупированных районов Донбасса. Всего опросили 2040 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

  • Накануне были опубликованы результаты опроса, проведенного группой Рейтинг также перед Днем независимости.

Читайте также: Богдан рассказал, чем заменят военный парад на День независимости

Напишите нам
опрос референдум день независимости социологи
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 