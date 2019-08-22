Как украинцы относятся к независимости и проблемам страны: опрос

Киев, Майдан Независимости (фото - Pixabay)

Абсолютное большинство украинцев готовы поддержать независимость страны в случае проведения соответствующего референдума в августе 2019 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Поддержка независимости на таком референдуме, отмечают социологи, достигла бы отметки в 89%. Такой высокий показатель наблюдался лишь при опросе, проведенном в 1991 году перед самим референдумом, заявили в фонде.

День независимости для большинства украинцев - государственный праздник. Так ответили 68% респондентов. Для 23% опрошенных - это просто выходной день, а 4% украинцев назвали его исторической ошибкой. Больше всего этот праздник воспринимают жители центральных и западных областей.

На вопрос, чего за годы независимости было больше: позитива или негатива, мнения разделились. 26% респондентов отметили позитив, а 23% - негатив. Большинство опрошенных (46%) считает, что соблюдался баланс.

Как отмечают социологи, впервые с 2004 года половина граждан указали, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Не согласны с ними 23%, а 26% - не определились. Что касается проблем страны, то 48% опрошенных убеждены, что Украина способна их преодолеть в ближайшие несколько лет. 8% в это не верят.

Политическую ситуацию в Украине 31% респондентов оценили положительно, а критической, даже взрывной, ее считают всего 8% участников опроса. Большинство опрошенного населения назвало ситуацию напряженной.

Читайте также: День независимости: режиссером парада стал экс-партнер Зеленского

Больше половины опрошенных украинцев (56%) в восприятии будущего страны ощущают надежду, а 36% - оптимизм. Тревогу отметили 18%.

Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях кроме Автономной республики Крым и оккупированных районов Донбасса. Всего опросили 2040 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Накануне были опубликованы результаты опроса, проведенного группой Рейтинг также перед Днем независимости.

Читайте также: Богдан рассказал, чем заменят военный парад на День независимости