День независимости: режиссером парада стал экс-партнер Зеленского

Репетиция парада ко Дню независимости (Фото: Secret Service Entertainment Agency)

Режиссерами праздничных мероприятий на Майдане независимости 24 августа станут бывший партнер Владимира Зеленского по бизнесу Алан Бадоев вместе с Еленой Коляденко. Об этом сам Бадоев сообщил в своем Instagram.

Зеленский и Бадоев ранее были собственниками кинокомпании Гауди Студио, позже первого в списке собственников заменил Борис Шефир.

Сегодня на столичном заводе Антонов прошла первая репетиция Шествия достоинства. Как отмечают организаторы, в нем примут участие военные, медики, учителя, спортсмены, волонтеры, дипломаты, а также дети.

"В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали", - сказано в сообщении.

15 июля Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без военного парада. Это решение вызвало дискуссии в обществе.

подписал указ 10 августа у Зеленского показали программу празднования Дня независимости.

28-ю годовщину независимости Украина отпразднует 24 августа, днем ранее - День государственного флага.

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