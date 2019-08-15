День независимости: режиссером парада стал экс-партнер Зеленского

Режиссерами праздничных мероприятий на Майдане независимости 24 августа станут бывший партнер Владимира Зеленского по бизнесу Алан Бадоев вместе с Еленой Коляденко. Об этом сам Бадоев сообщил в своем Instagram.
Зеленский и Бадоев ранее были собственниками кинокомпании Гауди Студио, позже первого в списке собственников заменил Борис Шефир.
Сегодня на столичном заводе Антонов прошла первая репетиция Шествия достоинства. Как отмечают организаторы, в нем примут участие военные, медики, учителя, спортсмены, волонтеры, дипломаты, а также дети.
"В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали", - сказано в сообщении.
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