Марши ко Дню независимости: В КГГА уточнили, кто уже подал заявки

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В столичной городской государственной администрации рассказали, сколько заявок на проведение мероприятий 24 августа к ним поступило. Об этом сообщает УНН.

По информации издания, уже есть пять заявок на проведение парадов и две - на праздничные марши. Так, пять заявок на проведение акций Парад непокоренных поступили от общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы Отряд теробороны "Самооборона Киева, БФ Стена народной памяти, волонтерского объединения Веста, ОО 1 Сотня Самообороны Майдана, ОО Форум спасения. Во всех Парадах непокоренных отмечается по 10 тысяч человек.

Кроме того, Киевское общество политзаключенных и жертв репрессий хочет провести в Киеве Марш достоинства. Предполагаемое количество участников - 70 человек. ОС Движение ветеранов Украины инициировало проведение акции Марш защитников. Количество участников в ней организаторы не указали.

Посольство Латвийской республики в Украине планирует провести акцию Балтийский путь, на которой создадут живую цепь и проведут выступления. Количество участников - 150 человек.

ОО Добровольческое творческое общество - Киевская живопись запланировало одноименный художественный фестиваль. При этом не указав планируемое число участников.

Как сообщили в КГГА, программу мероприятий ко Дню независимости и флага намерены обнародовать после утверждения в установленном порядке.

24 августа 2019 года Украина будет отмечать 28-ю годовщину провозглашения независимости, днем ранее - День государственного флага.

9 июля президент Владимир Зеленский объявил о новом формате празднования Дня независимости: без военного парада, зато с премиями для военных.

10 августа в Офисе президента опубликовали программу празднования. "Главный акцент торжеств - дети как будущее страны", - сказано в сообщении.

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