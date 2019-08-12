Марши ко Дню независимости: В КГГА уточнили, кто уже подал заявки

В столичной городской государственной администрации рассказали, сколько заявок на проведение мероприятий 24 августа к ним поступило. Об этом сообщает УНН.
По информации издания, уже есть пять заявок на проведение парадов и две - на праздничные марши. Так, пять заявок на проведение акций Парад непокоренных поступили от общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы Отряд теробороны "Самооборона Киева, БФ Стена народной памяти, волонтерского объединения Веста, ОО 1 Сотня Самообороны Майдана, ОО Форум спасения. Во всех Парадах непокоренных отмечается по 10 тысяч человек.
Кроме того, Киевское общество политзаключенных и жертв репрессий хочет провести в Киеве Марш достоинства. Предполагаемое количество участников - 70 человек. ОС Движение ветеранов Украины инициировало проведение акции Марш защитников. Количество участников в ней организаторы не указали.
Посольство Латвийской республики в Украине планирует провести акцию Балтийский путь, на которой создадут живую цепь и проведут выступления. Количество участников - 150 человек.
ОО Добровольческое творческое общество - Киевская живопись запланировало одноименный художественный фестиваль. При этом не указав планируемое число участников.
Как сообщили в КГГА, программу мероприятий ко Дню независимости и флага намерены обнародовать после утверждения в установленном порядке.
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