Богдан рассказал, чем заменят военный парад на День независимости

Андрей Богдан (фото - LIGA.net)

Вместо традиционного парада военной техники на День Независимости в Киеве пройдет Хода гідності (Шествие достоинства), в котором примет участие и президент Владимир Зеленский. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традиции в чествовании всех, кем гордится Украина", - сообщил Богдан.

Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск ВСУ, ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад. Наряду с военным, в параде примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры.

"Действо будет современным в идеологическом и техническом аспектах", - сказал он.

После шествования Зеленский обратится к народу.

Затем в центре Киева пройдет концерт, организацией которого занимается один из самых известных режиссеров Украины.

15 июля Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости Украины - без парада.

Согласно указу, Кабмин должен разработать план мероприятий, в котором будет предусмотрено торжественное поднятие флага, возложение цветов к памятникам, тематические научные конференции, "информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия", молебен за Украину.

Позднее первый помощник Зеленского Сергей Шефир назвал парад популизмом и заявил, что "парад как демонстрация силы хорош для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям".