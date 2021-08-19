За Зеленского готовы голосовать 50% украинцев возрастом до 30 лет – исследование Рейтинга
Половина украинцев возрастом от 16 до 30 лет готовы проголосовать за Владимира Зеленского. Об этом говорят данные исследования "Поколение независимости: ценности и мотивации", проведенного Группой Рейтинг в конце июля – начале августа.
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Если бы выборы президента прошли в ближайшее время, голоса среди опрошенных в возрасте от 16 до 30 лет, желающих принять в выборах участие и определившихся с кандидатом, распределились бы так (в скобках – рейтинг среди всех опрошенных):
1. Владимир Зеленский – 50% (27,2%);
2. Петр Порошенко – 12% (14,9%);
3. Юлия Тимошенко – 7% (9,7%);
4. Юрий Бойко – 5% (10,5%);
5. Владимир Гройсман – 4% (5,1%);
6. Олег Ляшко – 3% (3,8%);
7. Андрей Садовый – 3% (2,7%);
8. Игорь Смешко – 2% (6,6%);
9. Дмитрий Разумков – 2% (3%);
10. Виталий Кличко – 2% (1,6%).
11. Евгений Мураев – 1% (5,6%);
12. Олег Тягнибок – 1% (2,1%).
Зеленский лидирует в большинстве областей Украины. Петр Порошенко лидирует во Львовской области и делит лидерство с Зеленским в Ивано-Франковской, Тернопольской областях и Киеве. Владимир Гройсман лидирует в Винницкой области, Юрий Бойко – в Луганской, Донецкой и делит лидерство с Зеленским в Харьковской области.
Опрос проведен методом телефонного интервью среди 20 000 украинцев старше 16 лет по всей Украине кроме оккупированных территорий, погрешность не более 1% по всей стране и не более 4% по областям.
- В июльском опросе Группы Рейтинг у Зеленского были 27,7%, у Порошенко 13,4%, у Тимошенко 11,4%, у Бойко 10,1%.
- В начале августа по опросу Центра Разумкова у Зеленского было 28,8%, у Порошенко 15,9%, у Бойко 14,6%, у Тимошенко 10,9%.
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