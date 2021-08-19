За Зеленского готовы голосовать 50% украинцев возрастом до 30 лет – исследование Рейтинга

Половина украинцев возрастом от 16 до 30 лет готовы проголосовать за Владимира Зеленского. Об этом говорят данные исследования "Поколение независимости: ценности и мотивации", проведенного Группой Рейтинг в конце июля – начале августа.

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Если бы выборы президента прошли в ближайшее время, голоса среди опрошенных в возрасте от 16 до 30 лет, желающих принять в выборах участие и определившихся с кандидатом, распределились бы так (в скобках – рейтинг среди всех опрошенных):

1. Владимир Зеленский – 50% (27,2%);

2. Петр Порошенко – 12% (14,9%);

3. Юлия Тимошенко – 7% (9,7%);

4. Юрий Бойко – 5% (10,5%);

5. Владимир Гройсман – 4% (5,1%);

6. Олег Ляшко – 3% (3,8%);

7. Андрей Садовый – 3% (2,7%);

8. Игорь Смешко – 2% (6,6%);

9. Дмитрий Разумков – 2% (3%);

10. Виталий Кличко – 2% (1,6%).

11. Евгений Мураев – 1% (5,6%);

12. Олег Тягнибок – 1% (2,1%).

Зеленский лидирует в большинстве областей Украины. Петр Порошенко лидирует во Львовской области и делит лидерство с Зеленским в Ивано-Франковской, Тернопольской областях и Киеве. Владимир Гройсман лидирует в Винницкой области, Юрий Бойко – в Луганской, Донецкой и делит лидерство с Зеленским в Харьковской области.

Опрос проведен методом телефонного интервью среди 20 000 украинцев старше 16 лет по всей Украине кроме оккупированных территорий, погрешность не более 1% по всей стране и не более 4% по областям.

В июльском опросе Группы Рейтинг у Зеленского были 27,7%, у Порошенко 13,4%, у Тимошенко 11,4%, у Бойко 10,1%.

В начале августа по опросу Центра Разумкова у Зеленского было 28,8%, у Порошенко 15,9%, у Бойко 14,6%, у Тимошенко 10,9%.

Денис Юдин

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