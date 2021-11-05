Вакцины от COVID-19 сейчас спасают в Украине одну жизнь каждые шесть минут – Ляшко
Массовая вакцинация от болезни COVID-19 в Украине сейчас спасает одну жизнь в среднем каждые шесть минут: без прививки этот человек бы умер. Такие статистические данные озвучил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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"Благодаря вакцинации каждый час мы сейчас спасаем 10 жизней. Среди этих спасенных можете быть вы, ваши родители, друзья. Нужно сделать только одно: привиться самому и убедить сделать это своих родных и близких", – сказал он.
Глава Минздрава подчеркнул, что "компромиссов с коронавирусной болезнью нет нигде в мире".
Он добавил, что вакцины помогут в итоге преодолеть пандемию коронавируса SARS-CoV-2, "но главная вакцина – это ответственность".
В Украине доступны три вакцины от ковида: из "убитого" вируса – CoronaVac (Sinovac), векторная аденовирусная Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) и мРНК-вакцина Comirnaty (Pfizer-BioNTech). До конца недели Украина может получить почти 3 млн доз также мРНК-вакцины Spikevax (Moderna).
- На 4 ноября 2021 года в Украине вакцинировали от коронавируса хотя бы одной дозой >11 млн человек; за сутки прививки от COVID-19 получили 270 000 человек.
- В Украине темпы вакцинации ускорились до рекордных на фоне пиков заболеваемости, ограничений для непривитых и людей без свежих тестов в красной зоне карантина.
- В начале ноября в Киеве прошел протест противников вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, а также сторонников разнообразных идей, что "пандемия – это заговор". Ляшко назвал акцию насмешкой над медиками и семьями умерших от COVID-19, и добавил, что "антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях".
- Посмотрите, как дельта-штамм коронавируса повлиял на эффективность вакцин: графики по Pfizer, Moderna и Janssen.
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