Вакцины от COVID-19 сейчас спасают в Украине одну жизнь каждые шесть минут – Ляшко

Массовая вакцинация от болезни COVID-19 в Украине сейчас спасает одну жизнь в среднем каждые шесть минут: без прививки этот человек бы умер. Такие статистические данные озвучил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Благодаря вакцинации каждый час мы сейчас спасаем 10 жизней. Среди этих спасенных можете быть вы, ваши родители, друзья. Нужно сделать только одно: привиться самому и убедить сделать это своих родных и близких", – сказал он.

Глава Минздрава подчеркнул, что "компромиссов с коронавирусной болезнью нет нигде в мире".

Он добавил, что вакцины помогут в итоге преодолеть пандемию коронавируса SARS-CoV-2, "но главная вакцина – это ответственность".

В Украине доступны три вакцины от ковида: из "убитого" вируса – CoronaVac (Sinovac), векторная аденовирусная Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) и мРНК-вакцина Comirnaty (Pfizer-BioNTech). До конца недели Украина может получить почти 3 млн доз также мРНК-вакцины Spikevax (Moderna).

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Евгений Пилипенко

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