Как дельта повлияла на эффективность вакцин. Графики по Pfizer, Moderna и Janssen
Степень защиты от заражения коронавирусом, если суммировать данные по всем трем принятым в США вакцинам (Moderna, Pfizer-BioNTech и Janssen/Johnson & Johnson) снизилась с 87,9% в феврале 2021 года до 48,1% к октябрю. Об этом говорится в исследовании американских ученых, пишет Science.
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Исследование провели сотрудники Института общественного здравоохранения США, Управления здравоохранения ветеранов и Научный центр здоровья при Техасском университете. Выборка – 780 225 ветеранов.
Снижение эффективности в предотвращении заражения:
- Janssen: с 86,4% в марте до 13,1% в сентябре;
- Pfizer: с 86,9% до 43,3%;
- Moderna: с 89,2% до 58%.
Такое падение показателей отражает появление и доминирование в популяции значительно более заразного дельта-штамма.
Авторы отдельно подчеркивают, что вакцины любого типа по-прежнему успешно защищают тех, кто заболел, от смерти, хотя "прорывная" инфекция и увеличивает ее риск. Наибольший риск умереть от COVID-19 был у непривитых – независимо от возраста и сопутствующих заболеваний.
Для людей моложе 65 лет все три вакцины суммарно были эффективны против летального исхода на 81,7%. Защита от смерти:
- Pfizer – 84,3%;
- Moderna – 81,5%;
- Janssen – 73%.
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Вот цифры для людей 65 лет и старше (для этой группы общая эффективность трех вакцин против смерти была 71,6%):
- Moderna – 75,5%;
- Pfizer – 70,1%;
- Janssen – 52,2%.
На графике ниже отражен кумулятивный риск заражения SARS-CoV-2 в зависимости от статуса вакцинации и возраста. A – все возрасты в целом, B – до 50 лет, С – 50-64 года, D – старше 65 лет.
"Наши результаты подтверждают вывод, что вакцины остаются наиболее важным средством предотвращения инфекции и смерти. Вакцинация должна сопровождаться дополнительными мерами как для привитых, так и для непривитых, включая ношение масок, социальное дистанцирование и другое", – подчеркивают ученые.
На графике ниже – отображение cовокупного риска смерти по любой причине в зависимости от статуса вакцинации и ПЦР-теста. A – возраст до 65 лет, B – старше 65 лет, С – оценка индекса коморбидности Чарлсона ниже 3, D – коморбидность Чарлсона выше 3.
- Еще одно исследование о риске госпитализации и смерти от ковида в зависимости от статуса вакцинации.
- Другое исследование показало, что вакцинация снижает риск заражения "дельтой" и ускоряет избавление от вируса.
- Ученые изучили эффект от 1/4 дозы вакцины Moderna: вот несколько выводов.
- У кого выше риск заболеть COVID-19 даже привитым: данные по 173 млн вакцинированных в США.
- ВОЗ встревожена: глобальный прогресс против туберкулеза сорван пандемией коронавируса.
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