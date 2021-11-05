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Как дельта повлияла на эффективность вакцин. Графики по Pfizer, Moderna и Janssen

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 09:32
Как дельта повлияла на эффективность вакцин. Графики по Pfizer, Moderna и Janssen - Фото
Вакцина Spikevax от Moderna (фото - ЕРА)

Степень защиты от заражения коронавирусом, если суммировать данные по всем трем принятым в США вакцинам (Moderna, Pfizer-BioNTech и Janssen/Johnson & Johnson) снизилась с 87,9% в феврале 2021 года до 48,1% к октябрю. Об этом говорится в исследовании американских ученых, пишет Science.

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Исследование провели сотрудники Института общественного здравоохранения США, Управления здравоохранения ветеранов и Научный центр здоровья при Техасском университете. Выборка – 780 225 ветеранов.

Снижение эффективности в предотвращении заражения:

  • Janssen: с 86,4% в марте до 13,1% в сентябре;
  • Pfizer: с 86,9% до 43,3%;
  • Moderna: с 89,2% до 58%.

Такое падение показателей отражает появление и доминирование в популяции значительно более заразного дельта-штамма.

Как дельта повлияла на эффективность вакцин. Графики по Pfizer, Moderna и Janssen

Авторы отдельно подчеркивают, что вакцины любого типа по-прежнему успешно защищают тех, кто заболел, от смерти, хотя "прорывная" инфекция и увеличивает ее риск. Наибольший риск умереть от COVID-19 был у непривитых – независимо от возраста и сопутствующих заболеваний.

Для людей моложе 65 лет все три вакцины суммарно были эффективны против летального исхода на 81,7%. Защита от смерти:

  • Pfizer – 84,3%;
  • Moderna – 81,5%;
  • Janssen – 73%.

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Вот цифры для людей 65 лет и старше (для этой группы общая эффективность трех вакцин против смерти была 71,6%):

  • Moderna – 75,5%;
  • Pfizer – 70,1%;
  • Janssen – 52,2%.

На графике ниже отражен кумулятивный риск заражения SARS-CoV-2 в зависимости от статуса вакцинации и возраста. A – все возрасты в целом, B – до 50 лет, С – 50-64 года, D – старше 65 лет.

График: Science (нажмите, чтобы увеличить)

"Наши результаты подтверждают вывод, что вакцины остаются наиболее важным средством предотвращения инфекции и смерти. Вакцинация должна сопровождаться дополнительными мерами как для привитых, так и для непривитых, включая ношение масок, социальное дистанцирование и другое", – подчеркивают ученые.

На графике ниже – отображение cовокупного риска смерти по любой причине в зависимости от статуса вакцинации и ПЦР-теста. A – возраст до 65 лет, B – старше 65 лет, С – оценка индекса коморбидности Чарлсона ниже 3, D – коморбидность Чарлсона выше 3.

График: Science (нажмите, чтобы увеличить)

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Евгений Пилипенко
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