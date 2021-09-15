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У кого выше риск заболеть COVID-19 даже привитым: данные по 173 млн вакцинированных в США

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 10:17
У кого выше риск заболеть COVID-19 даже привитым: данные по 173 млн вакцинированных в США - Фото
Фото: ЕРА

У невакцинированных взрослых в 17 раз больше шансов попасть в больницу с COVID-19, чем у полностью привитых, а среди тех привитых, у кого коронавирус все-таки "пробил" защиту и привел к болезни, подавляющее большинство – пожилые с несколькими серьезными сопутствующими заболеваниями. Об этом со ссылкой на отчеты CDC пишет CNN.

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По состоянию на 30 августа 2021 года Центры по контролю и профилактике заболеваний США получили сообщения о почти 13 000 тяжелых случаях "прорывной" инфекции среди полностью вакцинированных, которые привели к госпитализации или смерти.

Это на более чем 173 000 000 человек, полностью вакцинированных в США.

CDC пишет, что ~70% "прорывных" случаев с госпитализацией приходилось на людей 65 лет и старше, и около 87% таких случаев, которые привели к смерти, – также в этой возрастной группе.

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Среди вакцинированных взрослых с серьезными заболеваниями, которые попали в больницу с ковидом, средний возраст был 73 года, причем ~71% из них имели три или более основных "отягчающих" здоровье состояния – диабет, сердечно-сосудистые заболевания, аутоиммунные состояния и другое.

"Эти случаи чрезвычайно редки, но они становятся все более частыми по мере появления новых штаммов и по прошествии большего количества времени с момента вакцинации", – сказал доцент кардиологии Йельской школы медицины доктор Хён Чун.

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Его с коллегами исследование до прихода дельта-штамма показало, что средний возраст людей с тяжелым ковидом был 80 лет, более половины из них имели избыточный вес, большинство – страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, половина – заболеванием легких, половина – диабетом.

CDC пишет: невакцинированные пациенты с ковидом в больнице имели средний возраст 59 лет, и около 56% из них – три или более отягчающих состояния.

В Центрах отмечают: риск госпитализации выше для непривитых во всех возрастных группах, но разрыв в рисках особенно велик среди взрослых до 50 лет.

Ранее CDC показали такие данные о риске попасть в больницу, реанимацию и на ИВЛ с ковидом у привитых и непривитых.

Читайте также: У некоторых появляется "сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса. Кто эти люди 

Евгений Пилипенко
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