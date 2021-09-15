Коронавирус. В Украине более 4600 новых заболевших, в лидерах Киев и Одесская область

За сутки 14 сентября в Украине выявили 4640 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3332). Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 93 больных коронавирусом (днем ранее – 97), выздоровели – 1858 (1404), были госпитализированы – 1609 (718).

Было сделано 75 431 тест на COVID-19 (62 725): методом ПЦР – 29 281 (29 281), ИФА – 8413 (8413), экспресс-тестов на антиген – 25 031 (25 031).

На утро 15 сентября в Украине выявили 2 325 796 заболевших коронавирусом: 54 550 больных COVID-19 умерли, 2 225 130 – выздоровели.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 441 выявленный больной COVID-19 за сутки (днем раньше – 412);

Винницкая область – 147 (109)

Волынская – 102 (66);

Днепропетровская – 273 (191)

Донецкая – 260 (195)

Житомирская – 116 (58)

Закарпатская – 49 (44);

Запорожская – 212 (163)

Ивано-Франковская – 135 (48)

Киевская – 181 (101)

Кировоградская – 31 (14)

Луганская – 247 (214)

Львовская – 294 (241)

Николаевская – 74 (30);

Одесская – 361 (232)

Полтавская – 134 (88)

Ровенская – 210 (141)

Сумская – 109 (84);

Тернопольская – 152 (99);

Харьковская – 343 (260)

Херсонская – 222 (59)

Хмельницкая – 224 (109)

Черкасская – 116 (143);

Черновицкая – 174 (174)

Черниговская – 33 (57).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

13 сентября Кабмин решил изменить правила карантина в Украине. Они начнут действовать через семь дней после публикации постановления, а у вакцинированных от коронавируса будут преимущества.

В связи с новыми правилами карантина в Украине появятся два новых COVID-сертификата – зеленый и желтый.

Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим, однако более 56% украинцев не планируют прививаться.

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Марк Сировой

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