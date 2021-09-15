Коронавирус. В Украине более 4600 новых заболевших, в лидерах Киев и Одесская область
За сутки 14 сентября в Украине выявили 4640 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3332). Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Вчера в Украине умерли 93 больных коронавирусом (днем ранее – 97), выздоровели – 1858 (1404), были госпитализированы – 1609 (718).
Было сделано 75 431 тест на COVID-19 (62 725): методом ПЦР – 29 281 (29 281), ИФА – 8413 (8413), экспресс-тестов на антиген – 25 031 (25 031).
На утро 15 сентября в Украине выявили 2 325 796 заболевших коронавирусом: 54 550 больных COVID-19 умерли, 2 225 130 – выздоровели.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 441 выявленный больной COVID-19 за сутки (днем раньше – 412);
Винницкая область – 147 (109)
Волынская – 102 (66);
Днепропетровская – 273 (191)
Донецкая – 260 (195)
Житомирская – 116 (58)
Закарпатская – 49 (44);
Запорожская – 212 (163)
Ивано-Франковская – 135 (48)
Киевская – 181 (101)
Кировоградская – 31 (14)
Луганская – 247 (214)
Львовская – 294 (241)
Николаевская – 74 (30);
Одесская – 361 (232)
Полтавская – 134 (88)
Ровенская – 210 (141)
Сумская – 109 (84);
Тернопольская – 152 (99);
Харьковская – 343 (260)
Херсонская – 222 (59)
Хмельницкая – 224 (109)
Черкасская – 116 (143);
Черновицкая – 174 (174)
Черниговская – 33 (57).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- 13 сентября Кабмин решил изменить правила карантина в Украине. Они начнут действовать через семь дней после публикации постановления, а у вакцинированных от коронавируса будут преимущества.
- В связи с новыми правилами карантина в Украине появятся два новых COVID-сертификата – зеленый и желтый.
- Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим, однако более 56% украинцев не планируют прививаться.
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