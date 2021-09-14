В МОЗ сообщили подробности о новых COVID-сертификатах: когда и где получить, срок действия

дополнено

Новые внутренние СOVID-сертификаты можно будет получить уже после первой прививки вакциной от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Так называемый желтый сертификат поможет избежать карантина желтого уровня. Так называемый зеленый – о полном курсе защиты", – говорится в сообщении.

COVID-сертификаты обоих видов будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19.

Желтый сертификат можно получить после получения первой прививки двудозной вакцины от COVID-19; зеленый – через 14 дней после второй прививки двудозной вакцины от COVID-19 или после получения прививки однодозной вакцины от COVID-19.

Сертификаты можно получить с помощью платформы "Дия": цифровой – у себя на смартфоне, бумажный – загрузить с портала и напечатать (сейчас инструментарий находится в разработке).

Срок действия желтого СOVID-сертификата составляет 120 дней с момента прививки, зеленого – 365 дней с момента прививки.

Как пояснил главный санврач Игорь Кузин, и внутренний, и международный сертификаты сейчас выдаются на полгода. Когда срок действия сертификата закончится, надо будет в приложении отказаться от него и сгенерировать новый. Новый сертификат будет также действовать полгода.

ДОПОЛНЕНО В 17:40.

Редактору LIGA.net в пресс-службе МОЗ сказали, что под порталом, с которого можно будет загрузить и распечатать сертификат, имеется в виду Дия, но пока там загрузить ничего нельзя, потому что эта функция разрабатывается. Получить внутренний сертификат на данный момент можно будет исключительно через Дию. Семейный врач их не выдает – только международные.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3332 заболевших COVID-19. Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве, Харьковской, Львовской, Одесской и Луганской областях.

Со следующей недели Закарпатская область будет переведена на желтый уровень эпидемиологической опасности.

По состоянию на 14 сентября в шести областях превышены показатели динамики уровня госпитализации заболевших коронавирусом.

13 сентября Кабмин установил новые карантинные нормы в связи с эпидемией коронавируса. Они вступят в силу после 20 сентября.

Читайте также: Правительство установило новые правила карантина. Санврач Кузин объясняет изменения для желтой зоны

Наталия Медведева , Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.