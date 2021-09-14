Динамика госпитализации из-за коронавируса превысила норму в шести областях

В шести областях Украины превышены показатели динамики уровня госпитализации заболевших коронавирусом. Данные опубликованы на сайте Минздрава.

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В Волынской, Львовской и Одесской областях не менее трех дней подряд динамика уровня госпитализации превышает норму в 50%. На 13 сентября она составляла 64,8%, 84,6% и 57,5% соответственно.

В Винницкой, Закарпатской и Николаевской областях динамика уровня госпитализации первый день превысила 50% и составила 56,3%, 55,6% и 53,9% соответственно.

В Тернопольской области показатель опустился до 49,6% после того, как два дня подряд превышал норму.

СПРАВКА. Динамика госпитализаций – критерий, который показывает рост количества госпитализаций за семь дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.

Показатели по областям:

Вчера, 13 сентября, Кабмин обновил правила карантина.

Денис Юдин

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