Динамика госпитализации из-за коронавируса превысила норму в шести областях
14.09.2021, 09:55
Иллюстративное фото: Роман Балук
В шести областях Украины превышены показатели динамики уровня госпитализации заболевших коронавирусом. Данные опубликованы на сайте Минздрава.
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В Волынской, Львовской и Одесской областях не менее трех дней подряд динамика уровня госпитализации превышает норму в 50%. На 13 сентября она составляла 64,8%, 84,6% и 57,5% соответственно.
В Винницкой, Закарпатской и Николаевской областях динамика уровня госпитализации первый день превысила 50% и составила 56,3%, 55,6% и 53,9% соответственно.
В Тернопольской области показатель опустился до 49,6% после того, как два дня подряд превышал норму.
СПРАВКА. Динамика госпитализаций – критерий, который показывает рост количества госпитализаций за семь дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.
Показатели по областям:
- Минздрав планировал ввести в Украине желтую зону карантина с понедельника, 13 сентября. Однако этот план пока откладывается.
- Большинство ограничений желтой и красной зон карантина не будут действовать на вакцинированных от коронавируса. Минздрав планирует ввести два новых COVID-сертификата: желтый и зеленый.
- Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим. В конце прошлой недели два дня подряд были рекорды по вакцинации.
- Вчера, 13 сентября, Кабмин обновил правила карантина.
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