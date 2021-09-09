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В Украине появятся зеленый и желтый COVID-сертификаты – Минздрав

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2021, 15:41
В Украине появятся зеленый и желтый COVID-сертификаты – Минздрав - Фото
Игорь Кузин (скриншот видео Минздрава)

В Украине появятся зеленый и желтый COVID-сертификаты. Об этом заявил главсанврач Игорь Кузин в интервью эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой, которое транслировала пресс-служба Минздрава.

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Сейчас в приложении Дія после полной вакцинации от коронавируса можно получить два COVID-сертификата: внутренний и международный, который используется при путешествиях.

Однако, по словам Кузина, внедряются еще два сертификата – зеленый и желтый. Зеленый COVID-сертификат буде выдаваться после двух доз вакцины, желтый – после одной.

Он объяснил, что люди с желтыми COVID-сертфикатами при ужесточении карантина также будут иметь привилегии, а сам такой сертификат будет действовать в период между дозами.

Вчера министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на вакцинированных не будут распространяться большинство ограничений желтой и красной зон карантина.

При этом для привилегий в желтой зоне карантина будет достаточно одной дозы вакцины, в красной – нужны будут две.

  • Вакцинация от коронавируса доступна в Украине для всех желающих, все используемые в стране вакцины одобрены ВОЗ для экстренного применения.

Читайте также: Через полгода после вакцинации можно будет сгенерировать новый COVID-сертификат – Лапий

Марк Сировой
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минздрав вакцинация вакцина коронавирус Игорь Кузин COVID-сертификат
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