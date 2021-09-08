Карантин. Большинство ограничений желтой и красной зоны не будут касаться вакцинированных

Большинство ограничений желтой и красной зоны карантина не будут действовать в случае вакцинации от коронавируса коллективов учреждений или их клиентов. Об этом заявил на заседании правительства министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Следуя практике европейских стран и США, мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения к обычному...Большинство ограничений желтой или красной зоны эпидопасности не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих учреждений или разных сфер экономики", – сказал он.

По его словам, для желтой зоны карантина будет достаточно одной дозы вакцины, для красной – нужен полный курс вакцинации.

Ляшко привел пример: в желтой зоне работу учреждений образования не будут ограничивать, если у 80% сотрудников будут документы о получении хотя бы одной дозы вакцины.

Министр здравоохранения также предложил рассмотреть введение желтой зоны карантина по всей Украина на Комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Ляшко подчеркнул, что COVID-19 становится пандемией невакцинированных. "Все больше и больше заболеваний возникает именно среди невакцинированных. Именно невакцинированные инфицированные попадают в больницы, их течение болезни значительно тяжелее", – объяснил он.

Ляшко заявил, что в Украину всего было поставлено 20 млн доз вакцины, сейчас они доступны в ближайших центрах массовой вакцинации, прививочных пунктах, мобильных бригадах. Он призвал не откладывать прививку "на потом" и записываться на вакцинацию при первой возможности.

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Марк Сировой

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