Коронавирус. В Украине сделали более 10 млн прививок, Pfizer – самая популярная вакцина
В Украине сделали более 10 млн прививок от коронавируса, чаще всего от COVID-19 иммунизировали вакцинами от компаний Pfizer/BioNTech, CoronaVac и Moderna. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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На утро 8 сентября в Украине сделали 10 073 041 прививку от COVID-19. Это на неделю позже, чем обещал министр здравоохранения Виктор Ляшко при назначении на должность.
Глава Минздрава написал в Facebook, что доволен таким результатом, а задержку объяснил летними праздниками, после которых традиционно идет спад желающих вакцинироваться.
Сейчас в Украине хотя бы одну дозу вакцины получили 5 666 017 человек, две – 4 407 024. Использовались такие вакцины:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 1 970 758;
CoronaVac (Sinovac) – 1 585 491;
Spikevax (Moderna) – 1 085 277;
AstraZeneca/Oxford – 518 054;
Covishield (AstraZeneca/Oxford by Serum Institute of India) – 487 187;
Janssen (Johnson&Johnson) – 19 252.
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За сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 149 618 человек: первой дозой – 47 221, второй – 102 397. Разбивка по вакцинам:
Spikevax (Moderna) – 54 775;
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 54 012;
CoronaVac (Sinovac) – 32 782;
AstraZeneca/Oxford – 8049.
- Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим, все используемые в стране вакцины одобрены ВОЗ для экстренного применения.
- После полной иммунизации можно получить распечатанное международное свидетельство о вакцинации и два электронных COVID-сертификата в приложении Дія: международный и внутренний.
- Международный COVID-сертификат в Дія признается в Европейском Союзе. Иммунизация используемыми в Украине вакцинами позволяет путешествовать в десятки стран мира.
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