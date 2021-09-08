Коронавирус. В Украине сделали более 10 млн прививок, Pfizer – самая популярная вакцина

В Украине сделали более 10 млн прививок от коронавируса, чаще всего от COVID-19 иммунизировали вакцинами от компаний Pfizer/BioNTech, CoronaVac и Moderna. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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На утро 8 сентября в Украине сделали 10 073 041 прививку от COVID-19. Это на неделю позже, чем обещал министр здравоохранения Виктор Ляшко при назначении на должность.

Глава Минздрава написал в Facebook, что доволен таким результатом, а задержку объяснил летними праздниками, после которых традиционно идет спад желающих вакцинироваться.

Сейчас в Украине хотя бы одну дозу вакцины получили 5 666 017 человек, две – 4 407 024. Использовались такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 1 970 758;

CoronaVac (Sinovac) – 1 585 491;

Spikevax (Moderna) – 1 085 277;

AstraZeneca/Oxford – 518 054;

Covishield (AstraZeneca/Oxford by Serum Institute of India) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 19 252.

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За сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 149 618 человек: первой дозой – 47 221, второй – 102 397. Разбивка по вакцинам:

Spikevax (Moderna) – 54 775;

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 54 012;

CoronaVac (Sinovac) – 32 782;

AstraZeneca/Oxford – 8049.

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Марк Сировой

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