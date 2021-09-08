UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Украине сделали более 10 млн прививок, Pfizer – самая популярная вакцина

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 09:12
Коронавирус. В Украине сделали более 10 млн прививок, Pfizer – самая популярная вакцина - Фото
Вакцина от коронавируса Pfizer (фото - ЕРА)

В Украине сделали более 10 млн прививок от коронавируса, чаще всего от COVID-19 иммунизировали вакцинами от компаний Pfizer/BioNTech, CoronaVac и Moderna. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На утро 8 сентября в Украине сделали 10 073 041 прививку от COVID-19. Это на неделю позже, чем обещал министр здравоохранения Виктор Ляшко при назначении на должность.

Глава Минздрава написал в Facebook, что доволен таким результатом, а задержку объяснил летними праздниками, после которых традиционно идет спад желающих вакцинироваться.  

Сейчас в Украине хотя бы одну дозу вакцины получили 5 666 017 человек, две – 4 407 024. Использовались такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 1 970 758;

CoronaVac (Sinovac) – 1 585 491;

Spikevax (Moderna) – 1 085 277;

AstraZeneca/Oxford – 518 054;

Covishield (AstraZeneca/Oxford by Serum Institute of India) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 19 252.

Читайте также: Как вакцина CoronaVac защитила чилийцев от ковида: исследование с 10 млн человек – графики

За сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 149 618 человек: первой дозой – 47 221, второй – 102 397. Разбивка по вакцинам:

Spikevax (Moderna) – 54 775;

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 54 012;

CoronaVac (Sinovac) – 32 782;

AstraZeneca/Oxford – 8049.

Читайте также: Через полгода после вакцинации можно будет сгенерировать новый COVID-сертификат – Лапий

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 Pfizer Moderna CoronaVac
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 