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Как вакцина CoronaVac защитила чилийцев от ковида: исследование с 10 млн человек – графики

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 12:45
Как вакцина CoronaVac защитила чилийцев от ковида: исследование с 10 млн человек – графики - Фото
Вакцина CoronaVac от Sinovac (фото - ЕРА)

Китайская вакцина CoronaVac от компании Sinovac Biotech против коронавируса "эффективно предотвращает COVID-19, включая тяжелое заболевание и смерть". Об этом говорится в выводах масштабного исследования действенности препарата в Чили, которое опубликовано в NEJM.

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Исследование проводилось со 2 февраля по 1 мая 2021 года среди ~10,2 млн человек от 16 лет и старше.

Среди получивших две дозы эффективность вакцины составила:

65,9% против развития симптомов;
→ 87,5% против госпитализации;
→ 90,3% против попадания в реанимацию;
→ 86,3% против смерти от ковида.

Процесс вакцинации в Чили

Авторы исследования подчеркивают, что вакцина была эффективна для всех возрастов в анализе, особенно среди лиц 60 лет и старше.

Сравнение случаев ковида у вакцинированных и непривитых

Они пишут, что полученные в Чили оценки аналогичны результатам из Бразилии, но ниже, чем эффективность вакцины, о которой сообщалось в Турции.

Эффективность

Ученые посетовали, что геномный анализ в стране не развит, и потому им не хватило адекватных данных для оценки влияния штаммов (в частности альфа- и гамма-варианта) на эффективность вакцины.

ВОЗ пишет, что вакцинация против COVID-19 обеспечивает, по крайней мере, некоторую защиту от заражения и передачи инфекции, особенно с более заразными штаммами, но уровень этой защиты не так высок, как уровень защиты от тяжелых форм болезни или смерти. 

Как записаться самому, записать родных и/или знакомых на прививку от COVID-19 – на сайте или по телефону 0-800-60-20-19.

Евгений Пилипенко
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