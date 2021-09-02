Спутник-5 и китайская вакцина "проиграли" Pfizer и AstraZeneca по антителам: исследование

Монгольские ученые сравнили иммунные антительные реакции после вакцинации биопрепаратами Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Sinopharm и Sputnik V. Препринт их исследования выложен в репозитории medRxiv.

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3-7 июля 2021 года были собраны образцы плазмы у 196 полностью привитых одной из четырех вакцин против COVID-19: "пфайзером" – 47 участников, "астрой" – 50, "спутником" – 45 и "синофармом" – 54.

Авторы отметили, что в июне и начале июля 2021 года в Монголии 97% инфекций вызывал альфа-штамм SARS-CoV-2 ("британский").

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Выявлены "заметные различия" в ответах на вакцины – с низкими уровнями антител и их блокирующей активностью против рецептора АСE2 на поверхности клеток (именно через него вирус проникает внутрь), стимулированной вакцинами Sinopharm и Sputnik V, по сравнению с AstraZeneca или Pfizer.

Также отмечено, что выздоравливающие от COVID-19, когда заражение произошло после вакцинации, "в большинстве случаев достигают высоких титров антител".

"Важно, что результаты анализа антител, блокирующих ACE2, – лишь суррогат защиты от заражения, как и результаты анализов нейтрализации вируса. Пока что нет общепринятого порога результатов любого из анализов на антитела, который мог показывать силу защиты от заражения", – подчеркнули авторы.

Между тем, первые попытки оценить снижение риска заражения после вакцинации по антителам предполагают, что такие тесты все же в определенной мере коррелируют с защитой от симптоматической инфекции.

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Евгений Пилипенко

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