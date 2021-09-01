Вакцина Johnson & Johnson против ВИЧ потерпела неудачу: эффективность всего 25%

Экспериментальная аденовирусная вакцина от Johnson & Johnson не смогла обеспечить женщинам достаточную защиту от вируса иммунодефицита человека на фазе IIb клинических испытаний в Африке. Об этом пишет пресс-служба компании.

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В исследовании приняли участие 2600 женщин из пяти стран континента к югу от Сахары (Малави, Мозамбик, ЮАР, Замбия и Зимбабве): 63% всех новых ВИЧ-инфекций в прошлом году там было зафиксировано у женщин и девочек.

Схема вакцинации – две инъекции препаратом Ad26.Mos4.HIV с белковым компонентом Clade C gp140. Первичный анализ провели через 24 месяца после первых прививок. Вакцина "в целом хорошо" переносилась: серьезных нежелательных явлений не было.

Заразились вирусом 63 из 1109 участников в группе плацебо, и 51 из 1079 привитых вакциной. То есть, эффективность препарата была на уровне 25,2%. Производитель заявил, что клинические испытания с таким неутешительным результатом прекращают.

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"Дальнейший анализ продолжится. Мы получили достаточно данных для прогресса в исследовании", – добавили в J&J.

Исследование проводилось при поддержке Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США и Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

СПРАВКА. ВИЧ – ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание. Из-за того, что патоген поражает клетки иммунной системы, развивается синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД), при котором больной теряет возможность защищаться от разных инфекций и рака. ВИЧ появился, вероятно, в 1920-х. Оба его типа, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, возникли в Африке южнее Сахары и передались от обезьян к людям. ВИЧ-инфекцию успешно лечат антиретровирусной терапией, но излечиться на 2021-й невозможно: вирус встраивает свой геном в ДНК. Его оттуда . ВИЧ – ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание. Из-за того, что патоген поражает клетки иммунной системы, развивается синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД), при котором больной теряет возможность защищаться от разных инфекций и рака. ВИЧ появился, вероятно, в 1920-х. Оба его типа, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, возникли в Африке южнее Сахары и передались от обезьян к людям. ВИЧ-инфекцию успешно лечат антиретровирусной терапией, но излечиться на 2021-й невозможно: вирус встраивает свой геном в ДНК. Его оттуда учатся вырезать

В Африке продолжается фаза III испытаний вакцины с мозаичной смесью белков Clade C/Mosaic gp140.

Также в J&J заявили, что продолжают изучать безопасность и эффективность другой экспериментальной вакцины против ВИЧ среди гомосексуальных мужчин и трансгендеров. Это испытание проводится в Северной и Южной Америке и Европе. Его завершение запланировано на март 2024 года.

В феврале 2021-го медцентр Scripps Research заявил, что им удалось активировать иммунитет против ВИЧ: фаза I по их вакцине признана успешной.

5 июля 2021 года в Оксфордском университете начали фазу I испытаний вакцины второго поколения против ВИЧ.

От СПИДа, к которому приводит заражение ВИЧ, в 2020 году в мире умерли не менее 680 000 человек.

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Евгений Пилипенко

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