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Кабмин установил новые карантинные нормы: что изменилось

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 21:18
Кабмин установил новые карантинные нормы: что изменилось - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Кабинет министров принял изменения в постановление, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Решение правительства об изменении карантинных ограничений вступает в силу через семь дней с момента опубликования.

В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" – о полном курсе.

Теперь в случае введения желтого уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

Также ограничения желтого уровня эпидопасности не будут действовать, если все участники и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат. Действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.

При наличии у человека, пересекающего границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.

В Минздраве подчеркнули, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать их на бумаге соответствующего цвета не нужно.

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Наталия Медведева
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карантин коронавирус
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