Коронавирус. В Украине выявили более 1200 новых заболевших: данные по Киеву и областям

За сутки 12 сентября в Украине выявили 1205 заболевших COVID-19 (днем ранее – 2196), больше всего новых случаев коронавируса – в Киеве (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 18 инфицированных (днем ранее – 22), выздоровели – 758 (499), были госпитализированы – 833 (1257).

Было сделано 21 474 теста на коронавирус (38 702): методом ПЦР – 10 668 (18 887), ИФА – 1659 (3099), экспресс-тестов на антиген – 9147 (16 716).

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 317 824 заболевших COVID-19: умерли 54 360 человек, выздоровели – 2 221 868.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 166 выявленных больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 193);

Винницкая область – 44 (55);

Волынская – 79 (45);

Днепропетровская – 60 (172);

Донецкая – 18 (57);

Житомирская – 88 (114);

Закарпатская – 1 (15);

Запорожская – 18 (40);

Ивано-Франковская – 41 (71);

Киевская – 29 (67);

Кировоградская – 7 (15);

Луганская – 37 (27);

Львовская – 86 (117);

Николаевская – 45 (48);

Одесская – 56 (172);

Полтавская – 5 (17);

Ровенская – 13 (56);

Сумская – 25 (67);

Тернопольская – 148 (173)

Харьковская – 45 (182);

Херсонская – 13 (94);

Хмельницкая – 4 (135);

Черкасская – 42 (50);

Черновицкая – 120 (189);

Черниговская – 15 (25).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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