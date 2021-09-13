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Коронавирус. В Украине выявили более 1200 новых заболевших: данные по Киеву и областям

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13.09.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине выявили более 1200 новых заболевших: данные по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки 12 сентября в Украине выявили 1205 заболевших COVID-19 (днем ранее – 2196), больше всего новых случаев коронавируса – в Киеве (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 18 инфицированных (днем ранее – 22), выздоровели – 758 (499), были госпитализированы – 833 (1257).

Было сделано 21 474 теста на коронавирус (38 702): методом ПЦР – 10 668 (18 887), ИФА – 1659 (3099), экспресс-тестов на антиген – 9147 (16 716).

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 317 824 заболевших COVID-19: умерли 54 360 человек, выздоровели – 2 221 868.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 166 выявленных больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 193);
Винницкая область – 44 (55);
Волынская – 79 (45);
Днепропетровская – 60 (172);
Донецкая – 18 (57);
Житомирская – 88 (114);
Закарпатская – 1 (15);
Запорожская – 18 (40);
Ивано-Франковская – 41 (71);
Киевская – 29 (67);
Кировоградская – 7 (15);
Луганская – 37 (27);
Львовская – 86 (117);
Николаевская – 45 (48);
Одесская – 56 (172);
Полтавская – 5 (17);
Ровенская – 13 (56);
Сумская – 25 (67);
Тернопольская – 148 (173)
Харьковская – 45 (182);
Херсонская – 13 (94);
Хмельницкая – 4 (135);
Черкасская – 42 (50);
Черновицкая – 120 (189);
Черниговская – 15 (25).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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