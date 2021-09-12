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Коронавирус. В четырех областях Украины превышены показатели динамики госпитализаций

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2021, 14:29
Коронавирус. В четырех областях Украины превышены показатели динамики госпитализаций - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Волынской, Львовской, Одесской и Тернопольской областях превышены показатели динамики госпитализаций больных с коронавирусом. Об этом говорится на сайте Минздрава.

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Три дня подряд динамика госпитализаций превышает норму, установленную для зеленой зоны карантина (50%), во Львовской (62,4%, 64,7%, 72,3%) и Волынской областях (53,6%, 53,4%, 62,6%).

За последние сутки этот показатель был превышен в Одесской (52,3%) и Тернопольской (50,9%) областях. Кроме того, 9 динамика госпитализаций была высокой в Закарпатской области (60%), за последние сутки показатель – в пределах нормы (24,4%).

СПРАВКА. Динамика госпитализаций – критерий, который показывает рост количества госпитализаций за семь дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.

Читайте также: Коронавирус. В Украине более 2000 новых заболевших, в лидерах – Киев и Черновицкая область

Марк Сировой
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