Коронавирус. В Украине более 2000 новых заболевших, в лидерах – Киев и Черновицкая область

За прошедшие сутки в Украине выявили 2196 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3869), больше всего новых случаев коронавируса – в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 22 больных коронавирусом (днем ранее – 69), выздоровели – 499 (1738), были госпитализированы – 1257 (1102).

Было сделано 38 702 теста на COVID-19 (65 405): методом ПЦР – 18 887 (33 162), ИФА – 3099 (7879), экспресс-тестов на антиген – 16 716 (24 364).

С начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 316 619 заболевших COVID-19, умерли 54 342 пациента, выздоровели – 2 221 110.

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Марк Сировой

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