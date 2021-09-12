Коронавирус. В Украине более 2000 новых заболевших, в лидерах – Киев и Черновицкая область
За прошедшие сутки в Украине выявили 2196 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3869), больше всего новых случаев коронавируса – в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине умерли 22 больных коронавирусом (днем ранее – 69), выздоровели – 499 (1738), были госпитализированы – 1257 (1102).
Было сделано 38 702 теста на COVID-19 (65 405): методом ПЦР – 18 887 (33 162), ИФА – 3099 (7879), экспресс-тестов на антиген – 16 716 (24 364).
С начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 316 619 заболевших COVID-19, умерли 54 342 пациента, выздоровели – 2 221 110.
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Новость дополняется…
- Минздрав планировал ввести в Украине желтую зону карантина с понедельника, 13 сентября. Однако этот план пока откладывается.
- Большинство ограничений желтой и красной зон карантина не будут действовать на вакцинированных от коронавируса. Минздрав планирует ввести два новых COVID-сертификата: желтый и зеленый.
- Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим. В конце прошлой недели два дня подряд были рекорды по вакцинации.
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