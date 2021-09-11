В Украине новый рекорд по вакцинации от коронавируса, больше всего кололи Pfizer и Moderna
За прошедшие сутки, 10 сентября, в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 183 000 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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За сутки от коронавируса были привиты 183 527 человек. Первую дозу вакцины получили 71 388 человек, вторую – 112 139. Предыдущий рекорд, 173 615 прививок, был установлен сутками ранее.
Использовались такие вакцины:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 68 685 вакцинированных;
Spikevax (Moderna) – 56 024;
CoronaVac (Sinovac) 42 218;
AstraZeneca – 16 606.
С начала кампании вакцинации привиты 5 860 642 человек, первую дозу получили 5 860 640, вторую – 4 730 712. Всего сделаны 10 591 352 прививки от коронавируса. По вакцинам:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 2 067 542;
CoronaVac (Sinovac) – 1 646 079;
Spikevax (Moderna) – 1 089 146;
AstraZeneca/Oxford – 551 436;
Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;
Janssen (Johnson&Johnson) – 19 252.
- Большинство ограничений желтой и красной зоны карантина не будут действовать на вакцинированных, обещают в МОЗ. В Украине вакцины от COVID-19 доступны всем желающим.
- Сейчас после полного курса вакцинации можно получить распечатанное международное свидетельство о вакцинации и два электронных COVID-сертификата в приложении Дія: международный и внутренний. Минздрав анонсировал появление новых COVID-сертификатов: желтого (после одной дозы) и зеленого (после двух).
- Международный COVID-сертификат в Дія признается в Европейском Союзе. Иммунизация используемыми в Украине вакцинами позволяет путешествовать в десятки стран мира.
- В Украине заканчивается вакцина Moderna, сейчас ей вакцинируют лишь вторыми дозами. Будет ли новая партия этой вакцины – неясно.
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