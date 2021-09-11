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В Украине новый рекорд по вакцинации от коронавируса, больше всего кололи Pfizer и Moderna

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2021, 09:43
В Украине новый рекорд по вакцинации от коронавируса, больше всего кололи Pfizer и Moderna - Фото
Вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Фото: EPA-EFE/Johan Nilsson)

За прошедшие сутки, 10 сентября, в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 183 000 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки от коронавируса были привиты 183 527 человек. Первую дозу вакцины получили 71 388 человек, вторую – 112 139. Предыдущий рекорд, 173 615 прививок, был установлен сутками ранее.

Использовались такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 68 685 вакцинированных;

Spikevax (Moderna) – 56 024;

CoronaVac (Sinovac) 42 218;

AstraZeneca – 16 606.

С начала кампании вакцинации привиты 5 860 642 человек, первую дозу получили 5 860 640, вторую – 4 730 712. Всего сделаны 10 591 352 прививки от коронавируса. По вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 2 067 542;

CoronaVac (Sinovac) – 1 646 079;

Spikevax (Moderna) – 1 089 146;

AstraZeneca/Oxford – 551 436;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 19 252.

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Денис Юдин
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