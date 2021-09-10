Коронавирус. В Украине новый рекорд по вакцинации, больше всего кололи Pfizer и Moderna
За прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное число людей. Больше всего прививали от COVID-19 вакцинами Pfizer, Moderna, CoronaVac, сообщает пресс-служба Минздрава.
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За прошедшие сутки от коронавируса в Украине вакцинировали 173 615 человек: первой дозой – 67 042, второй –106 573. Использовались такие вакцины:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 64 521 вакцинированных;
Spikevax (Moderna) – 53 305;
CoronaVac (Sinovac) – 42 167;
AstraZeneca/Oxford – 13 622.
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C начала кампании по иммунизации в Украине сделали 10 407 825 прививок от COVID-19. Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 5 789 254 человек, две – 4 618 573. По вакцинам:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 2 032 287 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 1 624 978;
Spikevax (Moderna) – 1 087 785;
AstraZeneca/Oxford – 537 765;
Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;
Janssen (Johnson&Johnson) – 19 252.
- Большинство ограничений желтой и красной зоны карантина не будут действовать на вакцинированных, обещают в МОЗ. В Украине вакцины от COVID-19 доступны всем желающим.
- Сейчас после полного курса вакцинации можно получить распечатанное международное свидетельство о вакцинации и два электронных COVID-сертификата в приложении Дія: международный и внутренний. Минздрав анонсировал появление новых COVID-сертификатов: желтого (после одной дозы) и зеленого (после двух).
- Международный COVID-сертификат в Дія признается в Европейском Союзе. Иммунизация используемыми в Украине вакцинами позволяет путешествовать в десятки стран мира.
- В Украине заканчивается вакцина Moderna, сейчас ей вакцинируют лишь вторыми дозами. Будет ли новая партия этой вакцины – неясно.
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