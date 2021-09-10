Коронавирус. В Украине новый рекорд по вакцинации, больше всего кололи Pfizer и Moderna

За прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное число людей. Больше всего прививали от COVID-19 вакцинами Pfizer, Moderna, CoronaVac, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки от коронавируса в Украине вакцинировали 173 615 человек: первой дозой – 67 042, второй –106 573. Использовались такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 64 521 вакцинированных;

Spikevax (Moderna) – 53 305;

CoronaVac (Sinovac) – 42 167;

AstraZeneca/Oxford – 13 622.

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C начала кампании по иммунизации в Украине сделали 10 407 825 прививок от COVID-19. Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 5 789 254 человек, две – 4 618 573. По вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 2 032 287 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 1 624 978;

Spikevax (Moderna) – 1 087 785;

AstraZeneca/Oxford – 537 765;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 19 252.

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Марк Сировой

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