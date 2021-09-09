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Сравнение эффективности вакцин при госпитализации с ковидом: неожиданные данные о Pfizer

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2021, 14:36
Сравнение эффективности вакцин при госпитализации с ковидом: неожиданные данные о Pfizer - Фото
Отделение реанимации в госпитале в Праге (Фото – Martin Divisek, EPA)

Вакцины от Moderna, Johnson & Johnson (Janssen) и Pfizer-BioNTech очень эффективно предотвращают попадание в больницу даже в условиях появления мутантных штаммов, если привитый все же заразился. 82% госпитализированных в исследовании из штата Коннектикут не были вакцинированы, пишет The Lancet.

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Между тем, авторы отмечают: хотя частота тяжелого/критического ковида остается низкой у полностью привитых, они наблюдали большее количество таких пациентов среди вакцинированных "пфайзером", чем среди получивших Moderna или Janssen.

Общее количество введенных доз в штате до 17 мая было: 1,36 млн для Pfizer, 1 млн для Moderna и 267 000 для Janssen.

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С 23 марта по 1 июля 2021 года медики собрали и проверили данные из больниц при Йельском университете Нью-Хейвена по 969 пациентам, госпитализированным с ковидом.

Пациенты считались полностью привитыми, если последняя доза (вторая доза "пфайзера" или "модерны", либо единственная "янссена") была введена не менее чем за две недели до появления симптомов или положительного ПЦР-теста.

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172 (18%) из этих 969 пациентов получили хотя бы одну дозу вакцины на момент поступления в больницу. Среди них:

→ 103 получили только одну дозу "пфайзера" или "модерны";
→ 15 прошли полный курс вакцинации (две дозы Pfizer или Moderna, или одна Janssen), но получили симптомы или положительный ПЦР-тест в пределах двух недель после заключительной дозы;
→ 54 были полностью привиты и получили симптомы или положительный ПЦР-тест после двух недель после заключительной дозы.

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Среди группы полностью привитых (эти 54 случая):

→ 25 пациентов (46%) не имели никаких симптомов;
→ 4 (7%) были с легкими симптомами;
→ 11 (20%) – с умеренными;
→ 14 (26%) – с тяжелыми или критическими.

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Среди этих 14 тяжелых/критических случаев (все в возрасте от 76,5 до 85 лет):

→ 4 пациентам потребовалась интенсивная терапия (попали в реанимацию);
→ 1 пациента определили на аппарат ИВЛ.

Ранее существовавшие сопутствующие заболевания у тяжелых/критических пациентов включали: избыточный вес у 9 человек, сердечно-сосудистые заболевания у 12-ти, заболевания легких у 7, рак у 4, диабет II типа у 7, а также использование иммунодепрессантов у 4.

Трое пациентов из этих 14 умерли. 13 из 14 были привиты "пфайзером".

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Евгений Пилипенко
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