CoronaVac на 100% защитил женщин от тяжелого дельта-ковида, мужчин – менее эффективно

Две дозы китайской антикоронавирусной вакцины CoronaVac на 88% снизили риск перехода дельта-ковида в тяжелую форму у тех из привитых, кто все-таки заболел в провинции Цзянсу (КНР). Об этом пишут в препринте исследования на medRxiv исследователи из Медицинского университета Наньцзина.

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Более 95% пациентов с тяжелым COVID-19 не были вакцинированы или получили одну дозу. Почти 5% госпитализированных с тяжелым ковидом были после двух или более доз CoronaVaс.

При этом, если разделить участников исследования по половой принадлежности, то видно, что полный курс вакцинации на 100% защитил женщин от тяжелых форм ковида, а мужчин – на 81%.

Защитный эффект "коронавака" почти не наблюдался у пациентов, привитых только одной дозой.

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Авторы собрали 476 подтвержденных случаев COVID-19 с госпитализацией пациентов в Наньцзине с июня по июль. Все они были связаны со вспышкой дельта-варианта коронавируса, что пошла из местного аэропорта. У участников исследования проверили демографические характеристики, истории болезни, вакцинальный статус, сопутствующие заболевания, клинические особенности, лабораторные тесты, лечение и исходы.

42 пациента (9%) были "тяжелыми", более 60% от всех пациентов составляли женщины, средний возраст всех участников с тяжелыми и нетяжелыми заболеваниями составлял 69,5 и 51 год соответственно.

Пациенты с тяжелым ковидом, как правило, имели больше сопутствующих заболеваний (50% против 30%), включая гипертонию (36% против 22%), диабет (19% против 8%), болезни сердца (12% против 4%) и ХОБЛ (5% против 0,2%).

"Не было значительных различий между двумя группами по полу и истории рака, астмы или аутоиммунных заболеваний. Время от начала заболевания до госпитализации было одинаковым у пациентов с тяжелым или нетяжелым заболеванием: в среднем три дня", – пишут ученые.

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Среди "легких" пациентов было 157 (36%) невакцинированных, 92 (21%) частично вакцинированных и 185 (43%) полностью вакцинированных.

У "тяжелых" пациентов доля невакцинированных, частично вакцинированных и полностью вакцинированных составляла 64%, 1% и почти 5% соответственно.

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Евгений Пилипенко

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